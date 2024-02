Speaker Bose Portatile: su Amazon a un prezzo SCONSIDERATO!

Da buon amante della musica avrai sicuramente voglia di esserne accompagnato ovunque tu vada, specialmente se c’è la possibilità di fare una gita fuori porta. La qualità sonora però non deve essere lasciata al caso e con lo speaker portatile di Bose non avrai di questi problemi. Prodotto ottimo in termini di qualità/prezzo, è disponibile solo per oggi su Amazon con uno sconto decisamente assurdo del -14% a soli 119,99€.

Ciò che contraddistingue questo speaker dagli altri è senza ombra di dubbio il suo design, provvisto di diverse tecnologie e un trasduttore realizzato apposta per offrire a chi ascolta un suono profondo e coinvolgente. Il suono sarà dunque nitido e chiaro, grazie anche alla nuova tecnologia PositionIQ che rileva in automatico la posizione dello speaker nell’ambiente in cui è collocato.

Speaker Portatile Bose: solo oggi su Amazon a un prezzo speciale!

Come ogni speaker Bose portatile che si rispetti, esso è dotato di impermeabilità IP67; dunque realizzato appositamente con materiali impermeabili che lo rendono compatto e durevole anche all’aperto e in condizioni climatiche estreme e sfavorevoli. Infatti, non ha paure di cadute o ruggine, come l’uscita delle casse che non teme l’entrata di polvere, detriti o acqua.

Puoi praticamente portarlo ovunque e vivere in piena serenità, specialmente perché la batteria ha un’autonomia spaventosa di 12 ore. Nel caso in cui tu debba ricaricarla, la ricarica è estremamente veloce e in pochi minuti puoi ritornare ad ascoltare i tuoi brani preferiti. È incluso nella confezione il cavo USB-C per ricaricarlo. È disponibile probabilmente solo per oggi su Amazon a un prezzo praticamente stracciato se consideriamo la qualità di questo speaker: con uno sconto del 14%, possiamo ottenere uno dei migliori prodotto portatili di Bose a soli 119,99€.

