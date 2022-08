Speaker JBL Xtreme 2 Waterproof con microfono in offerta speciale su Amazon

JBL combina prestazioni audio di alta qualità e autonomia, così puoi goderti la tua musica preferita in qualsiasi ambiente con l’altoparlante Bluetooth portatile Xtreme 2. Il Bluetooth consente a un massimo di due utenti di connettersi allo stesso altoparlante, in modo che tutti abbiano la possibilità di ascoltare i propri brani preferiti. Acquista l’altoparlante ora su Amazon a soli 209,99€ invece di 299,00€.

Dotato di quattro driver, due radiatori per bassi JBL e una batteria LiPo ricaricabile da 10000 mAh, questo altoparlante è progettato per fornire un suono chiaro e pulito.

Inoltre, JBL Xtreme 2 incorpora un vivavoce con eliminazione del rumore e dell’eco, per questo motivo puoi utilizzarlo per effettuare chiamate in qualsiasi ambiente se abbinato a uno smartphone. Dispone inoltre di una porta di ricarica USB di tipo A e di un ingresso audio ausiliario, che consente agli utenti di caricare qualsiasi smartphone o tablet o di connettersi direttamente a questo altoparlante. Inoltre, l’Xtreme 2 è dotato della funzione JBL Connect+, che consente di collegare in modalità wireless cento o più altoparlanti abilitati Connect+.

Collega in modalità wireless fino a due smartphone o tablet all’altoparlante e, a turno, goditi un suono stereo coinvolgente. La batteria ricaricabile LiPo supporta fino a 15 ore di riproduzione e ricarica facilmente il tuo dispositivo tramite la porta USB di tipo A integrata.

Il grado di impermeabilità IPX7 significa che questo altoparlante può essere immerso in acqua fino a 1 metro per un massimo di 30 minuti. E’ inoltre dotato di vivavoce con cancellazione del rumore e dell’eco. Il materiale in tessuto resistente e la robusta custodia in gomma consentono all’altoparlante di sopravvivere anche alle prove più dure. Non lasciarti scappare lo sconto del 30% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.