Speaker perfetto per i viaggi: JBL Clip 5 in sconto del 21%

L’estate è in corso già da un po’ e tu hai perso giornate senza un buono speaker per sentire tutta la musica che vuoi, con amici e parenti? Fatti un regalo prima di Ferragosto e non te ne pentirai. Acquistando il piccolo JBL Clip 5 in sconto del 21%, per sta sera, avrai l’occasione di portare a casa uno speaker potente, super portatile e ad appena 54,99€. Un investimenti di qualità per migliorare le tue giornate di riposo e in compagnia!

Speaker da portare anche in spiaggia JBL Clip 5

Con un design iconico e resistente, è perfetto per l’uso in movimento, anche grazie alla pratica clip integrata che permette di agganciarlo facilmente a zaini, cinture o biciclette.Il JBL Clip 5 offre un suono potente e chiaro, nonostante le sue dimensioni compatte.

Grazie alla tecnologia JBL Pro Sound, questo speaker riesce a riprodurre bassi profondi e alti cristallini, garantendo un’esperienza d’ascolto di alta qualità. L’ideale da avere con te quando passi giornate all’aperto, in compagnia! Non da meno, essendo costruito per resistere anche al mare e in piscina, questo speaker è dotato di certificazione IP67, che lo rende completamente impermeabile e in grado di non farsi scalfire da sabbia e ciottoli!

Il JBL Clip 5 è anche estremamente facile da usare. Si connette rapidamente ai dispositivi via Bluetooth, consentendoti di ascoltare la tua musica preferita senza cavi. Inoltre, la qualità delle chiamate è ottima, grazie al microfono integrato che permette di rispondere alle chiamate in vivavoce con una buona riduzione del rumore ambientale. Sfrutta oggi stesso lo sconto del 21% e regalati un’estate piena di musica, ovunque tu sia, non farti scappare l’offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.