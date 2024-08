Speaker Portatile JBL in SVENDITA FOLLE: oggi è tuo a SOLI 36 EURO

Porta la tua musica ovunque con uno dei diffuori top di gamma sul mercato! Parliamo dello Speaker Bluetooth Portatile JBL GO 4, oggi disponibile su Amazon a soli 36 euro con uno sconto del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Speaker Bluetooth Portatile JBL GO 4: modalità di utilizzo e funzionalità

Lo Speaker Bluetooth Portatile JBL GO 4 è uno dei diffusori più ricercati sul mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero imbattibile.

Il suo fiore all’occhiello è il JBL Pro Sound dai bassi potenti che offre un suono di alta qualità, vibrante e profondo nonostante le piccole dimensioni, così da creare una vera e propria atmosfera di festa in qualsiasi luogo, che sia in casa o all’aperto.

Un’altra caratteristica di spicco del dispositivo è la sua autonomia lunghissima: potrai godere fino a 7 ore di riproduzione musicale senza fili ed, in più, aggiungere fino a 2 ore extra alla durata della batteria semplicemente toccando Playtime Boost in caso di necessità.

Tra l’altro è dotato di una protezione impermeabile all’acqua e resistente alla polvere IP67: questo vuol dire che potrai portarlo sempre con te nelle avventure all’aria aperta, oppure al mare o in piscina, senza nessuna preoccupazione.

Inoltre, per ottenere un suono ancora più coinvolgente, è possibile sfruttare la funzionalità di Connessione multi-diffusore abbinando due Go 4 per un audio stereo o collegando in modalità wireless più diffusori compatibili con JBL Auracast.

