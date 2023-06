Speaker wireless gonfiabile da MARE: la tua musica ti segue tra le ONDE

In piscina o nella vasca da bagno: ecco l’altoparlante che fa al caso tuo. Gli speaker wireless con galleggiante sono pronti a movimentare la tua estate. L’altoparlante è IPX6: potrai divertirti serenamente in quanto resiste non solo agli schizzi d’acqua ma anche a forti getti. Il raggio operativo è di 10 metri per garantire un’ottima connettività con la fonte audio. Compatibile con smartphone che supportano la connettività wireless, sia iPhone che Android, ha 2 ore consecutive di utilizzo con una sola ricarica, 6 ore di stand-by.

Speaker wireless con gonfiabile a forma di isola, fenicottero o unicorno

Nel periodo dell’anno più caldo la voglia di andare in vacanza, anche solo per un weekend, è alta. C’è chi è già in ferie e chi, invece, è ancora incerto sulla meta da scegliere o deve ancora partire nonostante l’estate sia quasi agli sgoccioli. In tutti i casi mai partire senza aver portato con sé almeno uno di questi favolosi gadget che vi proponiamo oggi (o alcuni di quelli che vi abbiamo segnalato un paio di settimane fa), coi quali stupire i vostri amici e divertirvi.

Questo vale sia che vogliate rilassarvi, sia che vogliate invece dedicarvi ad attività più movimentate, come lo sport, e concludere la serata in bellezza con una bella festa sulla spiaggia a suon di musica, luci colorate e tanta carne e pesce al fuoco.

