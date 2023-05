Speaker wireless Pump SBS da 6W compatto e potente in SCONTO del 57%: tuo a 16€

SBS Speaker Wireless Pump 6W è un altoparlante portatile wireless che utilizza la tecnologia Bluetooth per la connessione senza fili con dispositivi come smartphone, tablet e computer. Questo altoparlante è stato progettato per fornire un’esperienza audio di alta qualità in un formato compatto e portatile. Fallo tuo a soli 16€ su Amazon, grazie allo sconto del 57% di oggi.

SBS Speaker Wireless Pump 6W, il top

L’altoparlante SBS Pump ha una potenza di uscita di 6W, che offre un suono chiaro e potente. Dispone inoltre di una batteria ricaricabile integrata, che consente di riprodurre la musica ininterrottamente per diverse ore con una sola carica. La durata della batteria dipende dall’uso e dalle impostazioni dell’altoparlante, ma in genere può durare fino a 6-8 ore.

L’altoparlante SBS Pump ha un design robusto e resistente agli urti, il che lo rende adatto per l’utilizzo all’aperto, in viaggio o in situazioni dove può essere sottoposto a stress meccanici. Inoltre, il dispositivo è dotato di un microfono integrato, che consente di utilizzarlo come vivavoce per chiamate in vivavoce.

L’altoparlante SBS Pump è dotato di pulsanti di controllo intuitivi, che consentono di regolare il volume, cambiare la traccia audio e rispondere alle chiamate con facilità. Inoltre, il dispositivo è disponibile in diverse colorazioni, che lo rendono personalizzabile e adatto a diverse preferenze estetiche. Può essere tuo a soli 16€ su Amazon, grazie allo sconto del 57% di oggi.

