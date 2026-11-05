Se lo specchietto sporge nel posto del vicino scatta la multa fino a 2 mila euro

Lo ha deciso l’Audiencia Provincial di Pontevedra, dopo una lite nata nel garage condominiale: secondo i giudici, l’uomo avrebbe invaso per lungo tempo il posto auto condominiale accanto, superando i limiti della propria area persino con lo specchietto retrovisore.

La storia, raccontata dalla stampa spagnola specializzata in casa e condominio, parte da un garage comunitario di Vigo. I proprietari di una piazzola lamentavano da tempo di non riuscire a usare il proprio spazio con normalità. Il vicino, secondo quanto ricostruito e poi accolto dai giudici, parcheggiava senza restare dentro le linee, occupando in parte il posto auto confinante.

A complicare le cose c’erano anche tre biciclette lasciate in una zona comune di accesso ai ripostigli: una di queste finiva per invadere ancora lo spazio dei vicini. Un dettaglio che può sembrare piccolo, ma che per il tribunale ha pesato, perché quel passaggio non era destinato a deposito privato. Così una classica lite condominiale, fatta di righe a terra, manovre strette e richieste ignorate, è arrivata davanti all’Audiencia Provincial di Pontevedra, che ha confermato un punto netto: la piazzola va usata entro i suoi confini, senza oltrepassare la linea divisoria nemmeno con le parti sporgenti dell’auto.

Cosa stabilisce la Legge sulla proprietà orizzontale sui limiti della piazzola

Il principio richiamato è quello della proprietà orizzontale, la disciplina che regola la convivenza negli edifici divisi tra proprietà private e parti comuni. Avere un posto auto di proprietà, hanno ricordato i giudici, non vuol dire poterlo usare come si vuole. Bisogna rispettare i diritti degli altri condomini, il regolamento interno e la destinazione degli spazi condivisi.

Uno specchietto oltre la linea di confine tra due posti auto in garage condominiale, simbolo di liti e possibili sanzioni.

Nel caso di Vigo, il punto era molto semplice: il proprietario poteva occupare solo la superficie assegnata alla sua piazzola. La linea di separazione, quindi, non era un limite “a occhio”. Contava anche lo specchietto retrovisore, perché l’ingombro complessivo del veicolo rendeva più difficile al vicino entrare, uscire o aprire le portiere. Lo stesso criterio è stato applicato alle biciclette negli spazi comuni: il fatto che altri condomini avessero magari lasciato oggetti nel garage non bastava a creare un permesso generale. E la tolleranza, se contraria alle regole interne, non diventa un diritto.

Perché il tribunale ha riconosciuto il danno morale ai vicini

La decisione non si è fermata all’ordine di togliere le biciclette e liberare il passaggio. L’Audiencia Provincial di Pontevedra ha confermato anche il pagamento di 2.000 euro per danno morale, oltre alle spese del primo grado e del ricorso. Per i giudici hanno pesato soprattutto la durata del problema e il comportamento del proprietario dopo le richieste dei vicini.

Non era, insomma, una manovra sbagliata capitata una mattina. Le difficoltà si erano ripetute nel tempo, rendendo più complicato l’uso normale del parcheggio condominiale. I proprietari della piazzola accanto avevano segnalato la situazione, ma quelle richieste, secondo gli atti, non erano state accolte. Da qui il riconoscimento del danno: non un danno materiale, come un’ammaccatura o una riparazione, ma un disagio continuo. Spazi ridotti, manovre forzate, discussioni. Una pressione quotidiana poco vistosa, ma concreta.

Le regole pratiche per evitare contenziosi nel garage condominiale

Il caso di Vigo vale da promemoria anche fuori dalla Spagna: nel garage condominiale i limiti della piazzola vanno rispettati per intero, guardando non solo alle ruote ma a tutto l’ingombro del veicolo. Paraurti, sportelli, portapacchi e specchietti retrovisori non devono invadere lo spazio altrui né rendere difficile il passaggio. Prima di lasciare biciclette, scaffali, scatole o motocicli nelle aree condivise, è bene controllare il regolamento condominiale e l’eventuale via libera dell’assemblea.

Le zone di accesso a cantine, ripostigli e corsie di manovra restano spazi comuni: non possono diventare depositi privati. Se nasce un conflitto, la strada più prudente è documentare tutto con foto, date e comunicazioni scritte, senza iniziative improvvisate. A volte basta un avviso dell’amministratore o una diffida formale. Ma se il comportamento continua, come mostra il caso spagnolo, anche una piccola invasione oltre la linea può finire in tribunale. E costare cara.