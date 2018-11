Di Filippo Vendrame

Amazon Alexa è il noto assistente personale che la società americana di Jeff Bezos ha sviluppato. La prima implementazione pratica dell’assistente è arrivata all’interno degli smart speaker della serie Echo progettati e commercializzati sempre dal colosso dell’ecommerce. Alexa nasce per assistere le persone nello svolgimento di alcuni compiti. Più nello specifico, grazie all’utilizzo di alcuni comandi vocali, Alexa è in grado di interagire vocalmente con le persone, gestire la riproduzione della musica, fornire informazioni di vario tipo, controllare dispositivi smart presenti nelle abitazioni, creare e gestire elenchi di cose da fare ed appuntamenti e molto altro ancora.

Amazon ha creato Alexa per continuare a migliorarsi giorno dopo giorno. L’assistente vocale non è fisicamente presente sui dispositivi ma bensì all’interno dei server di Amazon. Grazie alle continue interazioni con le persone, Alexa migliora le sue capacità di funzionamento. Inoltre, grazie a questa architettura basata sul cloud la società americana può implementare nuove funzionalità senza che gli utenti debbano effettuare un qualche tipo di aggiornamento.

Amazon ha deciso di dare la possibilità alle persone di ampliare e personalizzare l’utilizzo di Alexa attraverso l’installazione delle “Skill“, cioè delle mini app realizzate da sviluppatori di terze parti che introducono nuove possibilità d’utilizzo dell’assistente personale.

Per dialogare con l’assistente Alexa, le persone devono utilizzare o un comando vocale che inizia con “Alexa”, oppure premere un pulsante. Oggi, Alexa parla correttamente l’inglese, il tedesco, il francese, l’italiano, lo spagnolo ed il giapponese.

Amazon Alexa, tutti i dettagli

Amazon ha presentato Alexa nel 2014 accanto al lancio del suo primo smart speaker Echo. A titolo di curiosità, il progetto di Alexa ha preso spunto dalla voce del sistema di bordo della nave spaziale Enterprise.

Per quanto riguarda la scelta del nome, Amazon ha deciso di adottare Alexa per la presenza della lettera X che permette di essere riconosciuta con maggiore facilità. Il nome sarebbe anche un riferimento alla grande Biblioteca di Alessandria.

Dal momento del suo debutto, Alexa ha attirato attorno a se’ una grande platea di sviluppatori che hanno contribuito a migliorare l’assistente personale di Amazon grazie a nuove Skill e alla sua implementazione in sempre più dispositivi.

Alexa, come si configura(↑)

Baricentro di Alexa è l’applicazione “Alexa” che Amazon ha sviluppato per iOS ed Android e che è disponibile anche all’interno dell’Amazon App Store. L’app può essere utilizzata per sfruttare l’assistente direttamente dal proprio dispositivo mobile, oppure per configurare Alexa all’interno dei dispositivi dove è presente, come negli smart speaker Echo di Amazon. Nello specifico, attraverso l’app le persone potranno configurare ogni aspetto dell’assistente personale, come le Skill, l’integrazione con eventuali account di servizi di streaming e molto altro ancora.

In assenza di uno smartphone, Alexa può essere configurata anche attraverso un comodo servizio web.

Le Skill sono come app che permettono di fare di più con il proprio dispositivo Echo, come ascoltare le ultime notizie, divertirsi con una vasta selezione di giochi, addormentarsi con il rumore della pioggia in sottofondo e molto altro. Nuove Skill vengono aggiunte continuamente e sono tutte disponibili e configurabili attraverso l’app Alexa.

Gli sviluppatori di app possono utilizzare le API incluse in Alexa Skill Kit (ASK) per aggiungere il supporto per gli smart speaker Echo, mentre i produttori di terze parti possono sfruttare gli Alexa Voice Service (AVS) per integrare Alexa nei loro dispositivi.

Le possibilità d’uso dell’assistente personale di Amazon sono molteplici. Alexa è in grado di fornire informazioni sui principali eventi della giornata oltre ad offrire puntuali informazioni meteo. Grazie alla possibile integrazione con Amazon Music, Spotify ed altri servizi di streaming, l’assistente è in grado di gestire la riproduzione della musica. Questo significa che gli utenti, da uno smartphone o da un dispositivo Alexa, attraverso comandi vocali potranno accedere a tutta la musica che vorranno.

L’assistente di Amazon è anche in grado di gestire impegni e liste di cose da fare. Alexa è anche il perfetto baricentro per le case smart e connesse. L’assistente, infatti, è in grado di gestire i dispositivi smart per la domotica di molti produttori. Grazie alle Skill, chi produce dispositivi per la domotica può offrire agli utenti una piena integrazione con Alexa. Questo significa che le persone potranno controllare i dispositivi smart dell’abitazione con semplici comandi vocali attraverso Alexa.

Per esempio, sarà possibile gestire con la voce l’illuminazione della casa, gli eventuali termostati smart, le spine connesse e tanto altro ancora. Alexa permette persino di effettuare acquisti su Amazon direttamente con il solo ausilio della voce.

Le potenzialità dell’assistente personale di Amazon sono, quindi, davvero molto elevate e grazie alle Skill possono diventare praticamente infinite. Alexa è anche in grado di effettuare vere e proprie chiamate vocali verso altri utenti che utilizzano l’assistente vocale oppure sfruttano l’integrazione con Skype. Alexa, inoltre, consente di inviare e ricevere messaggi.

Smart speaker Echo(↑)

Alexa trova la sua migliore implementazione all’interno degli smart speaker di Amazon della serie Echo. Trattasi di prodotti che possono trovare facilmente posto all’interno delle stanze delle abitazioni e permettono di interagire facilmente con l’assistente per accedere a tutte le funzionalità offerte. In Italia sono disponibili i modelli Echo Dot (terza generazione), Echo (seconda generazione), Echo Plus (seconda generazione) ed Echo Spot. Da evidenziare la particolarità del modello Echo Spot che integra anche un piccolo display che permette di vedere tutte le le informazioni che Alexa propone. Inoltre, questo dispositivo consente anche di effettuare vere e proprie videochiamate. In Italia, invece, non è presente l’Amazon Echo Show, sostanzialmente una variante dell’Echo con display molto più grande.

Alexa, comunque, è disponibile anche in altri smart speaker di terze parti ed il bacino di dispositivi che lo supportano e lo integrano è in costante aumento.

Le persone possono interagire con Alexa molto facilmente ponendo all’assistente specifici comandi vocali. Le combinazioni possibili sono tantissime ed aumentano se sono installate tante Skin. Ecco una piccola raccolta dei principali comandi in italiano per Alexa.