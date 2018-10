Black Friday, febbre da shopping

Di Filippo Vendrame

Black Friday: trattasi di una giornata particolarmente importante sotto il profilo commerciale in quanto molte importanti catene di negozi sono solite offrire sconti di ampia portata su moltissimi dei loro prodotti. Per un buon numero di consumatori, il Black Friday, anche detto “venerdì nero” in Italia, rappresenta l’opportunità di poter acquistare prodotti di una certa importanza grazie ad offerte in grado di renderli alla portata del proprio portafogli. Per i commercianti, invece, una ricorrenza che permette di svuotare il magazzino dai prodotti ancora invenduti.

Proprio per questo, gli sconti del Black Friday devono essere vissuti con attenzione. Alcune offerte speciali, infatti, possono essere utilizzate come esca per catturare l’interesse dei consumatori e convincerli all’acquisto di altri prodotti che, in realtà, non sono in sconto o sono proposti con piccoli ribassi di prezzo. Durante questa particolare giornata, infatti, tendono a piovere promesse di sconti di tutti i tipi.

Ecco perché è sempre consigliabile prestare attenzione alle offerte per valutare bene la reale portata delle promozioni per non lasciarsi prendere solamente dalla febbre dello shopping.

Black Friday, tutti i dettagli

Black Friday 2018: venerdì 23 novembre(↑)

Il Black Friday 2018 cade in data venerdì 23 novembre. Durante questa ricorrenza scatteranno per tutto il giorno una serie di sconti che toccheranno un po’ tutte le categorie merceologiche. Non solo dispositivi high tech ma anche prodotti per la casa, gadget, accessori e tanto altro ancora. Per ingolosire ulteriormente i consumatori, molti negozi, soprattutto quelli presenti sul Web, sono soliti frazionare le promozioni durante il giorno per tenere stretti a loro il più alto numero possibile di acquirenti.

Accanto al Black Friday, nato originariamente per i negozi fisici, si terrà il Cyber Monday, una giornata di sconti tecnicamente dedicata solo agli acquisti online che ricorrerà lunedì 26 novembre. La prassi delle offerte sarà la medesima del Black Friday ma probabilmente in tono minore in quanto la maggior parte delle “cartucce” sarà già stata sparata per il Black Friday. Previsti, dunque, sconti minori e solo esclusivamente online.

Cos’è il Black Friday(↑)

Il Black Friday nasce come una ricorrenza tutta americana e si tiene, da sempre, nel giorno successivo al “Giorno del Ringraziamento“. Dal punto di vista commerciale è molto importante non solamente perché vengono proposti fortissimi sconti ma anche perché questa ricorrenza è considerata come l’inizio della stagione degli acquisti natalizi. Forte di un successo commerciale e mediatico che è cresciuto anno dopo anno, la statistica dice che proprio in questo giorno c’è il primo aumento percentuale delle vendite proiettate al Natale, il Black Firday ha rapidamente superato i confini americani per arrivare in molti altri Paesi del mondo.

Da qualche anno, il “venerdì nero” ha preso piede anche in Italia dove le grandi catene di negozi sono solite festeggiarlo con una serie di scontistiche davvero molto importanti.

Al Black Friday, segue, come detto, il Cyber Monday, un’appuntamento di sconti esclusivamente online. Una giornata di offerte dai toni inferiori dopo la scorpacciata di promozioni del Black Friday ma sempre con la possibilità di fare qualche buon affare.

Il Black Friday, in ultima analisi, è una abile mossa di marketing per rilanciare gli acquisti attraverso promozioni uniche e vantaggiose. Trattandosi di marketing, quindi, l’esortazione è di prestare molta attenzione alla moltitudine degli sconti che saranno proposti per trovare quelli reali e non imbattersi, invece, in quelli fittizi. Il Black Friday, inoltre, è anche l’occasione per organizzazioni senza scrupoli di perpetrare qualche truffa a danno dei consumatori attraverso promozioni “particolarmente irripetibili”.

Serve, dunque, attenzione e senso critico per trovare la promozione giusta all’interno della valanga di proposte che i negozi offriranno in quella giornata.

Black Friday, le offerte di Amazon(↑)

Amazon è solito partecipare attivamente sia al Black Friday che al Cyber Monday proponendo ai propri clienti una serie di scontistiche importanti. Lo schema delle promozioni sarà sempre il medesimo. Ci saranno offerta valide per tutta la giornata (offerte del giorno), accanto a sconti last minute su specifici prodotti (offerte lampo).

Per poter essere avvisati circa un’offerta specifica è possibile affidarsi all’app ufficiale di Amazon ed alla funzione “Segui l’offerta”, con la quale si viene avvisati di quanto sta per accadere. Inoltre, sempre utilizzando l’app di Amazon è possibile seguire le offerte che più interessano e scegliere in mobilità i prodotti più desiderati. Grazie all’app, dunque, le persone potranno seguire tutte le offerte del Black Friday sulla ben nota piattaforma di ecommerce senza rischiare di perdere nemmeno uno sconto.

L’app è disponibile per iOS e per Android.

Sia per il Black Friday che per il Cyber Monday, Webnews seguirà tutte le offerte che Amazon proporrà ai suoi clienti segnalando le più interessanti e convenienti all’interno di alcuni articoli dedicati. Sicuramente ci saranno sconti sui televisori, sugli eBook Reader Kindle, sui computer, sui tablet pc, sulle console, sugli smartphone, sui droni, sugli hoverboard e su moltissime altre categorie di prodotti ad alto tasso di tecnologia.

Iscrivendosi ad Amazon Prime, inoltre, sarà possibile approfittare delle consegne rapide in un giorno su migliaia di prodotti senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, il colosso dell’ecommerce è solito anticipare l’appuntamento del Black Friday di qualche giorno iniziando a proporre già alcuni piccoli sconti per ingolosire i suoi clienti in vista del pieno di promozioni del venerdì nero.

Trovare le offerte giuste è l’elemento chiave dell’intero Black Friday di Amazon in quanto perdersi tra migliaia di sconti più o meno interessanti è troppo facile. Per trovare le migliori promozioni si consiglia di affidarsi alla selezione editoriale quale quella che offrirà Webnews. Inoltre, il suggerimento è quello di creare una wish list che consenta di ricevere specifiche notifiche quando i prodotti di propri interesse rientrano in una particolare scontistica, oltre a sfogliare le offerte attraverso l’app ufficiale di Amazon.