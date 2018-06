Computex 2018

Il Computex è una delle più importanti manifestazioni internazionali che si svolge ogni anno a Taipei (Taiwan). Viene organizzata dal Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) e dalla Taipei Computer Association (TCA). Oltre ai computer in tutte le loro forme, i visitatori possono scoprire i trend del futuro in diversi settori dell'industria, dall'intelligenza artificiale ai dispositivi IoT, passando per le ultime tecnologie di connettività come il 5G. È previsto anche l'annuncio di smartphone da parte di alcuni produttori, principalmente asiatici. Uno dei più attesi è sicuramente il ROG Phone di ASUS. Intel svelerà invece la sua visione per i PC del futuro. L'edizione 2018 inizia il 5 giugno e termina il 9 giugno.