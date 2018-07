Di Floriana Giambarresi

DAZN è un servizio di video in streaming online LIVE e on demand di eventi sportivi che offre un nuovo modo di guardare il calcio e altri sport attraverso più piattaforme e in modo particolarmente semplice. Sulla logica di Netflix, si concentra principalmente sul calcio proponendo le partite con una formula di abbonamento leggera ed economica che sarà possibile disdire in ogni momento, senza frustrazione alcuna.

DAZN, tutte le informazioni

Creato da Perform Group nel 2015, DAZN è una piattaforma pay in live streaming per guardare calcio e altri sport su più dispositivi connessi a Internet, in casa ma anche fuori: non servono infatti ne cavo né parabola satellitare, basta solo uno smartphone o un altro device compatibile e una connessione per accedere al servizio, anche attraverso più dispositivi contemporaneamente.

Ciò significa che sottoscrivendo un abbonamento un utente potrà ad esempio guardare un match della Serie A direttamente dal divano del salotto, tramite la Smart TV, mentre una seconda persona contemporaneamente e con lo stesso account potrà guardare un altro contenuto dallo smartphone, mentre è in viaggio in treno.

DAZN viene definito il Netflix del calcio per le forti similitudini tra i due servizi: modalità di abbonamento e pagamento sono praticamente identiche così come la fruizione dei contenuti e un’interfaccia utente particolarmente intuitiva. Per una visione ottimale, il consiglio è quello di utilizzare una connessione a Internet performante che supporti lo streaming di video in HD.

Dispositivi compatibili (↑)

DAZN è compatibile con numerosi dispositivi mobile e non, portando gli appassionati di sport in prima fila da qualunque luogo si trovino, in qualunque momento, mediante smart TV, smartphone, tablet, console per videogiochi e dispositivi di streaming.

È possibile connettere fino a 6 device e guardare DAZN su due dispositivi contemporaneamente. Di seguito la lista completa dei prodotti di elettronica supportati al momento dal servizio.

Smart TV e Dispositivi di streaming

È possibile guardare i contenuti di DAZN disponendo di una Android TV, Apple TV, smart TV LG con Web OS, smart TV Panasonic e smart TV Samsung con Tizen. Pare inoltre che funzionerà anche con Amazon Fire TV Stick, che negli altri Paesi esteri è già supportato.

Smartphone e tablet

DAZN è supportato da iPhone, iPad, smartphone e tablet Android.

Computer

Basta un computer desktop o laptop per vedere DAZN. È disponibile il supporto a Windows, Mac, Linux, Chrome e Firefox.

Console per videogiochi

Installando l’app di DAZN su PlayStation 4 e Xbox One (e varianti) è possibile fruire del servizio anche su console.

Download e installazione dell’app (↑)

Essendo disponibile su smart TV, smartphone, tablet, console per videogiochi e dispositivi di streaming, per installare DAZN e accedere al servizio è sufficiente accedere allo Store del dispositivo in possesso e cercare l’app DAZN Live Sports Streaming. Sarà sufficiente un clic per far partire il download e l’installazione automatica, procedura dopo la quale occorrerà creare un account utente DAZN. Per farlo, serve solo un indirizzo email valido più una carta di credito, un account PayPal o un codice regalo. Il primo mese è gratis.

DAZN in Italia (↑)

In occasione della stagione sportiva 2018/2019, DAZN fa ingresso anche in Italia concedendo dunque anche nel bel Paese l’accesso illimitato agli eventi del mondo dello sport, con visione aperta a chiunque disponga di un abbonamento e abbia uno smartphone o un tablet, una smart TV, computer o ancora una console di gioco.

Serie A

Su DAZN, in Italia, è possibile guardare in diretta esclusiva 114 partite di calcio della Serie A a ogni stagione, tre per settimana:

l’anticipo del sabato sera alle ore 20:30

il lunch match della domenica alle ore 12:30

Una partita della domenica alle ore 15:00

Tutti gli highlights di tutte le partite della giornata calcistica.

Serie B

Tra gli eventi italiani più attesi, la Serie B: su DAZN è possibile guardare tutte le partite della stagione, inclusi playoff e playout. Inoltre, 10 match in esclusiva su 11 della seconda serie più importante del calcio italiano saranno visibili solo sulla piattaforma di streaming online di proprietà Perform.

Palinsesto DAZN: gli eventi sportivi disponibili nei Paesi di lancio (↑)

DAZN offre più di 8mila eventi sportivi all’anno in Germania, che vanno dalle competizioni principali a quelle minori, come la Premier League, la Bundesliga, la Liga, l’NBA, la NFL, l’MLB, la Formula 1 e l’UFC. In Giappone trasmette la J. League, mentre la Champions League e l’Europa League saranno disponibili dalla stagione 2018-2019 in Germania, Austria, Giappone e Canada. Inoltre trasmetterà ogni partita di Europa League in Germania e Austria, condividendo una parte dei match della UEFA Champions League con Sky Deutschland. In Italia vi sono disponibili tre partite per turno della Serie A e tutte quelle della Serie B, oltre alla Liga, la Ligue 1, la Coppa di Lega Inglese, la Coppa d’Africa, la Copa Libertadores, la Copa Sundamericana, la UFC, la MLB e la NHL.

Pacchetti e abbonamento al servizio (↑)

DAZN offre un accesso illimitato a eventi sportivi LIVE e on demand con un abbonamento mensile dal costo di 9,99 euro da saldare mediante carte di credito, carte prepagate, Apple iTunes o un account PayPal. È possibile provarlo gratis per un mese di tempo ed eventualmente disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, prima della fine dei 30 giorni di prova, con un clic. Decidendo di non disdire e continuare a usufruire del servizio, ogni mese DAZN addebiterà la quota prevista nel giorno che corrisponde alla data di registrazione alla piattaforma.

Sono accettati tutti i metodi di pagamento con Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Apple iTunes e tramite l’applicazione Amazon.

Sky e Mediaset Premium (↑)

Perform ha ufficializzato accordi con Sky e Mediaset Premium per agevolare chi fosse già abbonato ai due servizi di pay-TV.

Chi dispone di un abbonamento Sky potrà già guardare 7 partite di Serie A su 10 (in esclusiva) per ogni turno, oltre alla UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Premier League e la Bundesliga, ma grazie all’accordo stretto con DAZN si potranno vedere anche gli altri 3 match di Serie A per ogni turno e tutta la Serie B. Il prezzo dell’abbonamento a DAZN in questo caso viene ridotto di 2 euro (7,99 euro al mese per gli abbonati Sky invece dei 9,99 euro tradizionali). Il requisito è quello di possedere il nuovo decoder SkyQ attraverso cui si potrà accedere ai contenuti di DAZN, sempre tramite connessione Internet, e quindi vedere tutto in streaming.

Per effetto dell’accordo tra Perform e Mediaset Premium, i clienti Premium Calcio avranno incluso nell’abbonamento, senza costi aggiuntivi, l’accesso alla visione di tutti i contenuti sportivi offerti in streaming dalla piattaforma DAZN in diretta HD e on demand, ma non sul digitale terrestre.