FIFA 19, il calcio secondo EA

Di Floriana Giambarresi

Presentato ufficialmente in occasione della conferenza stampa all’E3 2018, FIFA 19 è la nuova iterazione del gioco di calcio sviluppato da EA Sports che costituisce il 27esimo titolo della popolare e vendutissima serie. Arriva sul mercato con tante novità, sia a livello di gameplay che delle competizioni disponibili, per sfidare ancora una volta PES 2019, il rivale di Konami.

Novità e gameplay (↑)

FIFA 19 è stato nuovamente migliorato rispetto al precedente titolo della serie introducendo peraltro tante novità sia a livello di funzioni che di gameplay, che vanno a incrementare sostanzialmente le possibilità di gioco e la gestione in campo.

Nuovo sistema Active Touch

Il nuovo sistema Active Touch di FIFA 19 cambia radicalmente il modo di ricevere e colpire il pallone, dando un controllo e una fluidità migliori e aumentando la creatività e la personalità dei giocatori. Al sistema di controllo della palla sono stati aggiunti strumenti e animazioni per garantire una maggiore varietà nel movimento della palla. Nello specifico, ora è possibile controllare il pallone in tanti modi diversi, come lo “stop fintato”, una finta con cui spingere i difensori a muoversi nella direzione sbagliata con un lieve movimento sul tocco di prima, così da avvantaggiarsi. L’obiettivo è quello di scendere in campo giocando in modo sempre più simile a quello del calcio reale, sfruttando le stesse mosse dei calciatori più bravi al mondo.

Aggiunte nuove animazioni per alzare la palla: ora, i giocatori possono utilizzare la testa, il petto, le ginocchia e i piedi, cambiare direzione, disorientare i difensori e creare spazi da sfruttare per attaccare.

Tattiche dinamiche

Il sistema di tattiche dinamiche di FIFA 19 è stato completamente rivisitato per offrire un maggior controllo sulle tattiche della propria squadra, sia prima che durante le partite. La preparazione del team assume qui in ruolo ancora più importante, con l’utente che può anche creare diversi piani di gioco e cambiarli in corsa. I piani di gioco personalizzati sono assegnati alla croce direzionale (su console), in modo da poterli richiamare rapidamente durante il match.

Finalizzazione a tempo

La Finalizzazione a tempo aumenta il controllo sulla propria squadra in FIFA 19 e aumenta l’efficacia in zona goal. È una funzione inedita e mai vista prima ideata per rendere impeccabile qualsiasi tiro, premendo il comando tiro una seconda volta al momento giusto, con un tempismo perfetto. Funziona con tutte le conclusioni su azione, che si tratti di un colpo di testa, di un tiro al volo, di un tiro di precisione o perfino di una rovesciata.

Scontri 50/50

Gli scontri 50/50 di FIFA 19 trasmettono una maggiore fisicità e richiedono una buona dose di abilità per conquistare il pallone. Sono le reazioni dell’utente e le caratteristiche del giocatore a determinare l’esito dei contrasti in campo.

Modalità Carriera e campionati (↑)

La modalità Carriera torna in FIFA 19 con nuove licenze e funzionalità volte a offrire un’esperienza calcistica più realistica che mai. Il gioco presenta per la prima volta le competizioni UEFA per club, compresa la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Super Cup, completamente integrate in questa modalità. A seconda del piazzamento ottenuto dalla propria squadra nella stagione precedente, si partirà dunque dalle qualificazioni o dalla fase a gironi per disputare tutte le partite previste dal torneo fino all’eventuale finale e aggiudicarsi così il titolo.

I campionati in licenza presenti in FIFA 19 sono nello specifico:

A-League

Airtricity League

Dawri Jameel

Allsvenskan

Premier League

FL Championship

Football League 1

Football League 2

Bundesliga austriaca

Bundesliga

Liga

Campeonato Brasileiro Série A

Ekstraklasa

Eredivisie

Jupiler League

Meiji Yasuda J1

K-League

Liga Bancomer MX

La Liga

Primeira Liga

Liga DIMAYOR

Ligue 1

Ligue 2

Major League Soccer

Primera División Cile

Primera División Argentina

Raiffeisen Super League

Scottish Premiership

Serie A TIM

Serie B

Süper Lig

Superliga

Tippeligaen

CSL.

Il Viaggio (↑)

Quest’anno ne Il Viaggio: Campioni di FIFA 19 oltre ad Alex Hunter ci saranno Kim Hunter e Danny Williams. Alex Hunter riesce qui a coronare il suo sogno, giocare nel Real Madrid, con l’obiettivo di vincere la Champions League; Kim Hunter è la sorellastra di Alex, intenzionata a vincere il Mondiale femminile 2019, mentre Danny Williams è un giocatore che Alex ha conosciuto ai provini della Premier League, quando giocava nel campionato inglese con gli LA Galaxy. Vorrà prendere il posto di Alex nella squadra e vincere così l’ambita Champions.

FUT, ovvero FIFA Ultimate Team (↑)

FIFA Ultimate Team (FUT) è stato aggiornato in FIFA 19 con l’aggiunta di 10 nuove icone, inoltre a partire dal lancio mostrerà le probabilità per i pacchetti che elencheranno nel dettaglio ciò che è possibile trovare all’interno di ogni pacchetto acquistato, sotto forma di percentuale, con l’obiettivo di aiutare i giocatori a meglio decidere come investire i FIFA Points, i crediti FUT e il proprio tempo.

Per la prima volta in assoluto, la UEFA Champions League e l’Europa League sbarcano in FIFA Ultimate Team. Vi sono anche più modi per giocare, nuove caratteristiche come le Scelte giocatori, le Tattiche dinamiche, nuovi modi per gestire i club, modifiche all’intesa di un giocatore e le Division Rivals, una nuova modalità di FUT 19 in cui il giocatore sarà contro altri giocatori della propria divisione allo scopo di ottenere premi settimanali con cui migliorare la propria rosa di calciatori. Ogni vittoria in Division Rivals avvicina alla prossima divisione e fa compiere un passo in avanti per qualificarsi alla Weekend League.

Nuove icone

In FIFA 19 Ultimate Team saranno disponibili nuove icone: Roberto Baggio, Fabio Cannavaro, Franco Baresi, Gianfranco Zola, Christian Vieri e Gennaro Gattuso tra gli italiani che hanno fatto la storia del nostro calcio, mentre tra gli altri sono stati annunciati Michael Ballack, George Best, Sol Campbell, Emilio Butragueno, Luis Figo, Ryan Giggs, Fernando Hierro, Roy Keane, Miroslav Klose, Frank Lampard, Jens Lehmann, Gary Lineker, Bobby Moore, Hidetoshi Nakata, Pavel Nedved, Paul Scholes, Socrates, Hristo Stoichkov, David Trezeguet, Ruud Van Nistelrooy e Juan Sebastian Veron.

Comparto grafico (↑)

Alimentato dal motore Frostbite, FIFA 19 presenta un comparto grafico più avanzato e migliore che mai: vi è una tecnologia d’animazione real player, migliorata e più realistica, soprattutto nella versione 4K dove si raggiungono livelli notevoli.

Il testimonial in copertina: Cristiano Ronaldo (↑)

Insieme a Cristiano Ronaldo, testimonial del gioco confermato dalla scorsa edizione e ora con la maglia della Juventus dopo l’acquisizione storica avvenuta in estate, nella copertina di FIFA 19 ci sarà anche Neymar.

La demo giocabile (↑)

La demo di FIFA 19 è stata rilasciata da EA Sports il 13 settembre 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC su PlayStation Store, Xbox Live e Origin, dando così modo agli appassionati di scoprire le nuove feature del gameplay che arricchiscono questo nuovo capitolo. La versione di prova consente di assaporare la magica atmosfera della UEFA Champions League e vedrà disponibili 10 club tra i più prestigiosi d’Europa, ovvero Juventus, Real Madrid, Manchester United,Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, A.S. Roma e Tottenham. Disponibile anche un’anticipazione della modalità Il Viaggio: Campioni con Alex Hunter.

Prezzo e uscita (↑)

FIFA 19 è disponibile nei negozi dal 28 settembre 2018 sulle piattaforme PlaStation 4, Xbox One, PC Windows, PlayStation 3 (con supporto PlayStation Move), Xbox 360 e Nintendo Switch.

Tre le edizioni acquistabili: Standard Edition, Champions Edition e Ultimate Edition. La prima, la Standard Edition, è venduta al prezzo di lancio di 69,99 euro e non offre alcun contenuto aggiuntivo. La Champions Edition invece offrirà tutti i vantaggi menzionati nella versione Ultimate più un piccolo upgrade, ovvero fino a un massimo di 40 pacchetti oro premium maxi per venti settimane, dedicate agli utenti FUT. Costa 89,99 euro. Infine, la Ultimate Edition con pacchetti FUT, Cristiano Ronaldo e Neymar Jr in prestito e molto altro. Il prezzo è di 99,99 euro.