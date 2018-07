Gamescom, il cuore europeo del gaming

Di Floriana Giambarresi

350mila visitatori provenienti da 106 Paesi tra cui 5400 giornalisti e 919 espositori da tutto il mondo hanno partecipato all’evento leader al mondo per i giochi interattivi e l’entertainment, scoprendo così le novità e le tendenze del settore interattivo e digitale. Sulla base di questi numeri, l’edizione 2018 della Gamescom di Colonia si propone di raggiungere nuovi record fornendo a publisher e sviluppatori un palcoscenico di grande spicco per mostrare i propri giochi in uscita nel breve periodo ed eventualmente anche gli hardware ad essi collegati.

Tutto sulla Gamescom 2018

Cos’è la Gamescom (↑)

Gamescom rappresenta l’epicentro europeo per i giochi, nello specifico per chi li realizza e per chi ne fruisce. Il mondo del gaming si presenta infatti in quest’occasione non solo al pubblico, ma anche agli operatori di mercato rappresentando un appuntamento importante anche per il settore B2B dedicato all’intrattenimento e offrendo ai partecipanti nuove opportunità di business.

È il momento ideale per scoprire e provare gli ultimi videogiochi e festeggiare le novità insieme alla community: dato che si tratta del più grande evento nel Vecchio Continente dedicato ai videogame (per numero di visitatori e spazio per gli esibitori), i produttori di console come Microsoft, Sony e Nintendo e soprattutto le software house first party e terze parti effettuano, come ogni anno, una serie di annunci dei nuovi titoli che saranno disponibili per le piattaforme di attuale generazione, consentendo ai gamer di testarli in anteprima.

Gli organizzatori informano che i lavori sulla kermesse di quest’anno «procedono a pieni ritmi e già ora si delinea un nuovo successo per l’evento più grande al mondo dedicato a computer e videogiochi».

Dove e quando si svolge (↑)

La Gamescom 2018 prenderà il via il 22 agosto alle ore 10 del mattino per terminare sabato 25 agosto alle ore 20. La location è come sempre Colonia, nello specifico nello spazio della Koelnmesse, un luogo centrale e facilmente raggiungibile in auto o mediante i trasporti pubblici. I prezzi dei biglietti per accedere come visitatori partono da 9,50 euro mentre i bambini dai 4 ai 6 anni possono entrare gratuitamente, in qualunque delle quattro giornate previste.

Il 22 febbraio si è conclusa la fase di iscrizioni anticipate riservata agli espositori e le registrazioni pervenute sono aumentate del 13%. Anche in riferimento alla superficie prenotata si registra un aumento di quasi il 10%.

Le conferenze della Gamescom 2018 (↑)

Come ogni anno, anche per l’edizione 2018 della Gamescom le conferenze pre-fiera dovrebbero avere luogo qualche giorno prima dell’inizio della manifestazione. Sono stati confermati nomi di grande prestigio come Microsoft, Ubisoft, Square Enix, Konami e Bancai Namco.

Di seguito l’elenco completo degli espositori alla Gamescom 2018 per quanto concerne i software:

Astragon Entertainment

Bandai Namco

Bethesda Softworks

CD PROJEKT

Deep Silver (Koch Media)

Electronic Arts

Epic Games

Gigabyte Technologies

Google

Kalypso Media

Konami

Microsoft

Ubisoft

Square Enix

TECHLAND

THQ Nordic

Wargaming

Warner Bros. Entertainment

Omen by HP.

Mentre, in tema hardware, saranno presenti:

ASUS Computer

Alternate

Caseking

DXRacer

Medion

Razer

Roccat

Trust Gaming

Zeus Hardware.

La lista si espanderà in prossimità dell’evento.

eSports alla Gamescom 2018 (↑)

La Gamescom 2018 dedica ancora più spazio agli eSports: fornitori di eSport come ALL ESPORTS, ESL / Turtle Entertainment, Gamer Legion e Webedia Gaming saranno tutti presenti al più grande evento al mondo per computer e videogiochi.

Cosplay Village (↑)

I cosplayer e tutti coloro i quali desiderano diventarlo possono presenziare alla Gamescom 2018, che offrirà un’area dedicata proprio a questo tema: il Cosplay Village, per il quale è stato aperto un gruppo su Facebook dove scambiare idee con persone che la pensano allo stesso modo e trovare suggerimenti per prepararsi al meglio. Disponibili anche tutte le notizie sul concorso e sui servizi esclusivi per la community.

Modera il team Tommy Krappweis, direttore artistico del Cosplay Village dal 2016, comico, produttore e inventore di “Bernd Das Brot”, che anche per questa edizione fornirà informazioni sul lavoro dietro le quinte.

Game Developers Conference Europe (↑)

La Game Developers Conference Europe (GDC Europe) era una sorta di spin-off della Game Developers Conference di più ampio respiro globale. Si svolgeva ogni anno in concomitanza con la Gamescom al Cologne Congress Centre East, mentre l’edizione 2018 è stata organizzata solo negli Stati Uniti d’America, dal 19 al 23 marzo 2018 in San Francisco.