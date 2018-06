Ho. Mobile, la risposta di Vodafone ad Iliad

Di Filippo Vendrame

Ho. Mobile è un nuovo operatore virtuale che ha debuttato ufficialmente in Italia il 22 giugno del 2018 con il chiaro intento di puntare alle fasce di utenti basso spendenti che sono anche il target di Iliad. Ho. Mobile è di proprietà di VEI Srl, una società a sua volta di proprietà di Vodafone. Ho. Mobile, dunque, altro non è che un operatore virtuale di Vodafone che ha voluto seguire la stessa strada di TIM con il suo operatore virtuale Kena Mobile per coprire nuove fasce di mercato. La struttura dell’offerta di ho. è all’insegna della chiarezza e lo slogan utilizzato dell’operatore, “ho. tutto chiaro”, la dice lunga sulla strategia comunicativa.

Ho. Mobile, dunque, punta ad “infastidire” Iliad attraverso un’offerta particolarmente competitiva, chiara e senza sorprese nascoste.

Ho. Mobile, tutti i dettagli

Ho. Mobile non è una sorpresa. La notizia che Vodafone stesse lavorando alla creazione di un suo operatore virtuale per arginare l’arrivo dei francesi era circolata molti mesi prima del debutto ufficiale del nuovo operatore virtuale. L’idea che sta alla base di questo progetto è sostanzialmente la medesima di quella di TIM con il suo operatore virtuale Kena Mobile e cioè lanciare sul mercato un nuovo competitor che possa puntare a precise nicchie di mercato e nello specifico ai basso spendenti che cercano una soluzione completa ed a basso costo ma senza troppi fronzoli.

Un operatore che avrà, dunque, sempre nel suo “mirino” Iliad e che tenterà di “rubare” i suoi clienti attraverso offerte molto simili sia nei contenuti che nei costi, con in più il vantaggio di poter contare sulla più rodata ed efficiente rete mobile di Vodafone.

Ho. Mobile: la rete mobile(↑)

Ho. Mobile è un operatore virtuale. Questo significa che non dispone di una rete propria come TIM o Wind Tre ma si appoggia a quella di Vodafone per offrire i suoi servizi voce e dati. Sebbene non disponga di una rete proprietaria, ho., comunque, può avvantaggiarsi della possibilità di poter disporre del pieno accesso alla rete di Vodafone. Infatti, l’operatore virtuale offre ai suoi clienti la possibilità di poter accedere anche alla capillare rete 4G di Vodafone e questo significa poter disporre di alte velocità di rete durante la navigazione sul web. Un vantaggio molto importante, soprattutto verso il suo più diretto competitor Iliad che, al momento, si appoggia alla rete di Wind Tre in Ran Sharing e quindi può disporre di una rete 4G meno capillare.

Ho. Mobile, inoltre, è un ESP MVNO e non un Full MVNO come inizialmente si pensava. VEI Srl, infatti, aveva fatto una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per poter disporre di un proprio seriale e di un proprio prefisso. Tuttavia, qualcosa è cambiato nella strategia di Vodafone e questo progetto non è stato portato a termine. Le SIM di ho., infatti, dispongono del medesimo seriale di quelle di Vodafone ed il prefisso dell’operatore virtuale, il 337, è quello che solitamente Vodafone assegna ai suoi ESP MVNO. Si ricorda, che gli operatori ESP MVNO si occupano solamente della gestione dei clienti, della commercializzazione e della fatturazione delle offerte.

Ho. Mobile propone un’unica tariffa che si mette in luce per la sua trasparenza e la chiarezza. Sino al 31 luglio 2018, le persone potranno aderire all’offerta dell’operatore virtuale e disporre di chiamate illimitate, SMS illimitati e 30GB al prezzo di 6,99 euro al mese. Un’offerta, dunque, molto simile a quella di Iliad ma ad un solo euro in più. Non è chiaro, al momento, cosa succederà a partire dal primo di agosto ma sino ad allora gli utenti potranno approfittare di un’offerta decisamente appetibile anche perché non sono previsti costi nascosti. Inclusi nel canone anche il servizio hotspot, il numero 42121 per il credito residuo, il trasferimento di chiamata, l’avviso di chiamata, l’SMS ho. chiamato e l’applicazione per la gestione dell’offerta. Ho. offre anche la garanzia di non avere addebiti indesiderati in bolletta. I servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie, SMS bancari sono, infatti, bloccati. Inoltre, i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati. Ancora, i clienti potranno disdire il loro contratto in ogni momento senza il rischio di incorrere in penali.

Per quanto riguarda il roaming in Europa, i clienti ho. potranno disporre di chiamate illimitate, SMS illimitati e di 2GB di traffico dati.

Le SIM possono essere acquistate direttamente online, oppure presso uno dei 3000 punti vendita dell’operatore virtuale sparsi sul territorio italiano. Ho. Mobile ha predisposto un comodo tool online che permette di trovare il punto vendita più vicino alla propria posizione.

Per i nuovi clienti è previsto anche un costo di 9,99 euro per l’acquisto e l’attivazione della SIM più una ricarica obbligatoria di 7 euro da cui sarà scalato il primo canone dell’offerta. Molto particolare la procedura di attivazione per le SIM acquistate online. I clienti, infatti, dovranno attivarle attraverso l’app per iOS ed Android effettuando una videochiamata guidata con un operatore. Attraverso le Condizioni Generali di Contratto è possibile anche scoprire come la velocità di rete in 4G sia limitata a 60 Mbps in download e 52 Mbps in upload. Trattasi di limiti, comunque, molto elevati.

La ricarica è disponibile sull’app e sul sito, in tutti i punti vendita ho., nelle tabaccherie, nelle ricevitorie e bar collegati alla rete di Lottomatica Italia Servizi, nei punti vendita SisalPay abilitati e nelle edicole della rete M-Dis Distribuzione abilitate. Gli utenti, comunque, potranno anche optare per il pagamento tramite carta di credito per saldare i rinnovi mensili dell’offerta.

Ho. Mobile permette di effettuare la portabilità in due modi: il primo è contestuale all’acquisto della SIM ed il secondo prevede di effettuare la portabilità su di una SIM già attiva. In questo secondo caso, la portabilità si può fare direttamente attraverso l’applicazione per iOS o Android dell’operatore virtuale. La proceda da seguire è molto semplice, tuttavia la vecchia SIM da cui si vuole portare il numero deve essere attiva, pena l’impossibilità di effettuare la procedura.

Per effettuare la portabilità attraverso l’app di ho. è sufficiente seguire i seguenti passaggi:

Recarsi nel menu delle Impostazioni

Cliccare sul numero ho. sul quale si vuole trasferire il vecchio numero

Cliccare su “il mio numero”

Inserire manualmente il numero che si vuole portare

Inserire i dati richiesti della vecchia utenza (ricaricabile o abbonamento, seriale della SIM ed operatore)

Accettare le condizioni di passaggio

Inserire un codice che sarà inviato via SMS

Se la procedura è stata eseguita correttamente, entro 48 ore lavorative la portabilità sarà portata a termine con successo ed il proprio vecchio numero sarà portato sulla SIM di ho. I clienti possono richiedere anche il passaggio del loro credito residuo presente nella loro vecchia SIM. In questo caso saranno necessari alcuni giorni in più.