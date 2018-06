Di Luca Colantuoni

L’IFA è una delle fiere più importanti del mondo e una delle tre più popolari in Europa, insieme al Mobile World Congress di Barcellona e il CEBIT di Hannover. All’edizione 2017 hanno partecipo 1.805 aziende provenienti da oltre 100 paesi che hanno occupato i 159.000 metri quadrati della Berlin ExpoCenter City nel distretto di Charlottenburg-Wilmersdorf. Dal nome esteso della fiera, ovvero Internationale Funkausstellung (Esibizione radiofonica internazionale), si deduce che la sua nascita è avvenuta molti anni fa.

All’edizione 2018, in programma dal 31 agosto al 5 settembre, parteciperanno tutti i maggiori produttori mondiali, ma anche piccole aziende che mostreranno alla stampa e ai visitatori i loro dispositivi e le novità tecnologiche del futuro. Fino al 2015, Samsung ha presentato all’IFA i suoi phablet Galaxy Note, monopolizzando l’attenzione degli addetti ai lavori. Quest’anno invece uno dei dispositivi più attesi è il nuovo LG V40 ThinQ. Non mancheranno ovviamente annunci di notebook, smartwatch, dispositivi per la smart home, fotocamere, smart TV e altri prodotti dell’elettronica di consumo.

IFA 2018

Le origini (↑)

La prima edizione dell’IFA si è svolta nel 1924. Fino al 1939 è stato un evento annuale, mentre tra il 1950 e il 2005 è stata organizzata ogni due anni. La cadenza è tornata quindi annuale e oggi ha una durata di sei giorni, ma i produttori iniziano a svelare le loro novità già prima dell’apertura al pubblico. La storia della fiera copre dunque anche un periodo piuttosto cupo per l’Europa, ovvero quello che ha portato al potere il Partito nazista in Germania.

Come si può dedurre dal nome (Esibizione radiofonica internazionale), all’IFA sono stati presentati dispositivi per la ricezione e trasmissione dei segnali radio. Durante l’edizione del 1933 sono state vendute circa 100.000 Volksempfänger, un ricevitore radio progettato dall’ingegnere Otto Griessing su richiesta del Ministro della Propaganda Joseph Goebbels. AEG ha invece mostrato nel 1935 il primo registratore audio a nastro (Magnetophon K1), mentre Philips ha presentato nel 1963 il primo registratore audio a cassette.

Negli anni successivi sono aumentati sia gli espositori che i visitatori. L’IFA è oggi una vetrina internazionale per migliaia di prodotti elettronici, anche se l’attenzione principale è sempre riservata alle novità più apprezzate dagli utenti, come smartphone, notebook, indossabili, smart TV e visori VR/AR.

La fiera (↑)

La fiera è suddivisa in otto aree principali, sette delle quali visitabili all’interno della Berlin ExpoCenter City. IFA Global Markets (accessibile solo ai visitatori aziendali) dura invece quattro giorni e viene organizzata in una struttura vicino alla fermata Gleisdreieck della linea U2 della metropolitana di Berlino.

IFA NEXT : keynote, conferenze, startup

: keynote, conferenze, startup IFA Home & Entertainment Electronics : home entertainment, home network, smart home

: home entertainment, home network, smart home IFA Audio Entertainment : Hi-Fi, altoparlanti e sistema audio ad alte prestazioni

: Hi-Fi, altoparlanti e sistema audio ad alte prestazioni IFA Home Appliances : elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni

: elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni IFA My Media : foto, video, musica, giochi, fitness, realtà virtuale

: foto, video, musica, giochi, fitness, realtà virtuale IFA Public Media : stazioni TV, radio, stampa specializzata

: stazioni TV, radio, stampa specializzata IFA Communication : telecomunicazioni, cavo, mobile, navigazione, Internet

: telecomunicazioni, cavo, mobile, navigazione, Internet IFA Global Markets: fornitori, produttori di componenti, OEM, ODM

Informazioni utili (↑)

La sede dell’IFA è Berlin ExpoCenter City – Messedamm, 22. L’orario di apertura è 10:00-18:00. Per raggiungere la fiera è possibile utilizzare l’efficiente trasporto pubblico di Berlino. Le fermate più vicine sono Messe Nord/ICC, Westkreuz e Messe Sud della ferrovia urbana sulle linee S3/S5/S7/S9/S41/S42/S46/S75. In alternativa ci sono le fermate Kaiserdamm e Theodor-Heuss Platz della linea U2 (metropolitana).

Gli organizzatori offrono varie tipologie di biglietti (acquistabili online o sul posto): giornaliero a 17,50 euro, famiglia (due adulti e massimo tre figli minorenni) a 36 euro e studenti a 9,00 euro. I bambini sotto i sei anni entrano gratis. Chi vuole visitare la fiera dopo le 14:00 spende solo 13,00 euro con il biglietto Happy Hour.

I visitatori aziendali pagano 49,00 euro (40,00 euro in prevendita) per un giorno e 72,00 euro (58,00 euro in prevendita) per due giorni. Inclusi nel prezzo ci sono vari benefit, come accesso veloce (entrata dedicata), colazione, tour guidato, ingresso libero a keynote, conferenze e meeting, WiFi gratuito e servizio navetta per aeroporto Tegel e sede dell’IFA Global Markets.

IFA 2017 (↑)

L’edizione 2017 (1-6 settembre) ha visto la partecipazione dei maggiori produttori mondiali. Tra gli annunci più interessanti si possono citare i notebook di ASUS, Acer e Dell, lo smartwatch Gear Sport di Samsung, il phablet V30 di LG, le TV Quantum dot di Samsung e Philips, il Moto X4 di Motorola e il processore Kirin 970 di Huawei.

Le novità (↑)

