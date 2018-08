iPhone XS: lo smartphone si fa grande

Di Marco Grigis

Apple presenterà la nuova linea dei suoi iPhone il 12 settembre 2018, nel corso di un evento speciale presso lo Steve Jobs Theater, l’anfiteatro sotterraneo posizionato al centro di Apple Park. Eppure, a seguito di un corposo leak pubblicato dalla testata 9to5Mac, sono già emerse online le immagini di alcuni dei nuovi smartphone targati mela morsicata, in arrivo fra poche settimane sul mercato. Quali sono i dettagli emersi e, soprattutto, le caratteristiche dei dispositivi?

iPhone XS: tutte le caratteristiche

Disponibilità, modelli e prezzi (↑)

Così come già accennato, Apple presenterà i nuovi iPhone il 12 settembre nel corso di un evento speciale. Sin dalla fine del 2017, tuttavia, si sono fatte sempre più insistenti le indiscrezioni sul possibile lancio di ben tre dispositivi, due successori ufficiali di iPhone X e un modello, invece, che potrebbe rappresentare la naturale evoluzione di iPhone 8.

Nel corso della primavera del 2018, questi rumor si sono fatti sempre più frequenti, tanto da essere confermati anche da analisti di punta dell’universo Apple, come il sempre affidabile Ming-Chi Kuo di KGI Securities. Secondo quanto trapelato fino a oggi, potrebbero essere tre gli iPhone in arrivo:

Un modello OLED da 5.8 pollici ;

; Un modello OLED da 6.5 pollici ;

; Un modello LCD da 6.1 pollici.

I leak di 9to5Mac mostrano le due edizioni con pannello OLED e, sebbene Apple non ne abbia ancora ufficializzato il nome, questi smartphone potrebbero essere chiamati iPhone XS. Al momento non è chiaro se, per la versione dallo schermo più generoso, il gruppo voglia approfittare della definizione iPhone XS Plus. I due device potrebbero essere disponibili per l’acquisto, sia da Apple che tra i carrier statunitensi, a partire dal 14 settembre 2018.

Apple non ha ovviamente ancora svelato i prezzi dei tre device, ma gli iPhone XS dovrebbero attestarsi sulla stessa soglia dei precedenti iPhone X – quindi a partire da 1.189 euro – mentre lo smartphone LCD potrebbe essere compreso tra i 700 e i 900 euro.

In merito alle edizioni OLED degli iPhone in arrivo, quelle quindi ribattezzate come iPhone XS, sono emersi già parecchi dettagli sulle caratteristiche estetiche, complici anche il recente leak. Gli smartphone erediteranno gran parte delle loro feature di design dal precedente iPhone X, di cui costituiscono la naturale prosecuzione.

La scocca, pertanto, vedrà uno scheletro in acciaio inossidabile, mentre la superficie posteriore sarà in vetro, anche per abilitare le funzioni di ricarica wireless. Dagli scatti, però, si apprende l’esistenza di una nuova colorazione, quest’ultima tra le sfumature dell’oro e del bronzo.

Lo schermo rimarrà sempre edge-to-edge, con la presenza di un top notch per includere le componenti delle fotocamere TrueDepth necessarie al riconoscimento del volto di Face ID. Per questa stessa ragione, sulla superficie frontale del device non sarà incluso un rilevatore di impronte digitali Touch ID. Come ogni lancio da iPhone 7 e successivi, questi due smartphone saranno privi di un connettore jack da 3.5 millimetri per le cuffie, sostituito da un dongle da collegare alla porta Lightning del dispositivo. La grande differenza rispetto al già noto iPhone X, di conseguenza, è da rilevare nella disponibilità di una colorazione della scocca e di uno schermo più generoso per il modello da 6.5 pollici.

Gli iPhone XS dovrebbero differenziarsi sensibilmente dallo smartphone LCD da 6.1 pollici, di cui non è trapelato nessuno scatto: quest’ultimo vedrà una scocca probabilmente in alluminio e vetro, proposta nelle più svariate colorazioni come ai tempi di iPhone 5C, e dovrebbe anch’esso includere un display con top notch per includere i sensori TrueDepth.

In attesa dell’evento di settembre, non sono emerse grandi indiscrezioni sulle caratteristiche hardware dei nuovi iPhone XS. È certa l’introduzione di un nuovo processore della famiglia “A”, ribattezzato A12, prodotto sempre dal partner di Taiwan TSMC con un nuovo processo produttivo a 7 nanometri. Questa tecnologia dovrebbe permettere, oltre alla riduzione dei consumi energetici, anche performance fino al 30% maggiorate. Come emerso da un report recente proveniente dai distretti asiatici partner di Apple, i maggiori incrementi di performance dovrebbero verificarsi sul fronte dell’elaborazione grafica, con l’introduzione di un rinnovato comparto GPU completamente sviluppato in-house da Cupertino.

In merito ai display, gli iPhone XS dovrebbero incorporare dei pannelli OLED prodotti da Samsung e LG, con risoluzioni da 2.436×1.125 e da 2.688×1.242 pixel, rispettivamente per i modelli da 5.8 e 6.5 pollici. Il pannello dovrebbe incorporare la tecnologia TrueTone e, secondo quanto rivelato da Bloomberg ad agosto 2018, potrebbe non includere tecnologie di regolazione della frequenza affinché possa essere compatibile con Apple Pencil. La stilo di Apple, di conseguenza, rimarrà ad appannaggio della linea iPad.

Le componenti TrueDepth, e quindi il sistema di riconoscimento a tre dimensioni del mondo, dovrebbero rimanere identiche a quelle già in uso in iPhone X: una seconda versione di Face ID, infatti, non è attesa prima della fine del 2019. Ancora, non si hanno indicazioni precise sulla capacità delle batterie, mentre il comparto dedicato alla connettività cellulare pare sia ad appannaggio di Intel, a seguito della contrapposizione legale tra Apple e Qualcomm. Sempre secondo Bloomberg, Apple potrebbe decidere di rimuovere 3D Touch per problemi di compatibilità con i pannelli OLED.

Anche iPhone in versione LCD da 6.1 potrebbe vedere in dotazione un processore A12, così come le componenti TrueDepth sopracitate, sebbene non siano emerso grandi dettagli sul device.

Tutti i nuovi iPhone saranno distribuiti con iOS 12 preinstallato, il nuovo sistema operativo di Apple per i suoi iDevice. Questa edizione si configura più come un grande aggiornamento per l’attuale iOS 11 che per un sistema operativo completamente rinnovato, per precisa volontà della società di Apple Park. Così come spiegato alla presentazione durante la WWDC 2018, avvenuta nel giugno dello stesso anno, il gruppo ha voluto concentrarsi sul miglioramento delle performance, anche sui vecchi modelli.

iOS 12 sarà compatibile con tutti gli iDevice che oggi possono essere aggiornati a iOS 11 e, tramite un nuova gestione dei picchi di CPU e della modalità di elaborazione dei dati, il sistema operativo garantirà un aumento delle prestazioni per tutti i modelli, anche quelli ormai non più giovanissimi. Si parla, addirittura, di performance del 30% maggiori. Fra le varie novità, la possibilità di istruire Siri per compiti di utilità quotidiana con le Shortcuts, nuove Animoji e la possibilità di creare Memoji sulla base delle proprie fattezze fisiche, nuovi strumenti per ARKit, un Centro di Controllo più facile da gestire e molto altro ancora.