Di Floriana Giambarresi

Speech, networking, persone che entrano in contatto, idee che nascono e si moltiplicano in un percorso formativo annuale necessario ad affrontare i cambiamenti derivanti dall’innovazione che sta travolgendo qualsiasi realtà professionale. Questo è in sintesi il Mashable Social Media Day Italia, evento ufficiale Mashable che sta per tornare a ottobre con una quinta edizione in scena a Milano, con l’obiettivo di formare aziende, agenzie e professionisti del settore sui temi del Digital Marketing, del Social Media Marketing e dell’innovazione in ogni suo aspetto.

Tutto sul Mashable Social Media Day Italia 2018

Cos’è il Mashable Social Media Day (↑)

Con oltre 30 milioni di pagine visualizzate al mese, Mashable si classifica come uno dei siti web di tecnologia più popolari e influenti al mondo. Quello che non tutti sanno è che dal 2010 organizza eventi di grande spicco in poche location al globo, e tra queste c’è l’Italia: nel campo del digitale e dell’innovazione, un evento di respiro internazionale come questo è fondamentale per l’avanzamento di un settore di un intero Paese, divenuto ormai alla base del successo di ogni business.

Grazie al coinvolgimento diretto dei principali esperti del settore, il successo riscosso è tale da spingere gli organizzatori a replicare l’iniziativa in alcune parti del mondo. Lo scorso anno la quarta edizione, con la nascita dei #DIDAYS, ha ampliato i propri orizzonti, abbracciando tematiche legate all’innovazione a 360 gradi e rendendo così l’evento un appuntamento da non perdere: si sono contati 1.170 iscritti, 90 relatori, 70 speech, 6 workshop, 70 brand ambassador, 52 aziende tra sponsor e partner, 23 media-partner e 3 nazioni coinvolte. Con 15 milioni di impression è stato l’evento di settore più twittato in assoluto.

L’edizione 2018 italiana in programma per ottobre celebrerà nuovamente la rivoluzione digitale e l’innovazione, con una line-up ricca di valore e contenuti stimolanti per ogni partecipante.

A chi si rivolge (↑)

Aziende, agenzie di comunicazione, imprenditori, startup e freelance si incontrano ogni anno al Mashable Social Media Day per fare networking, stringere partnership e ascoltare con attenzione i migliori professionisti del settore, e rivoluzionare i propri business.

Programma e relatori (↑)

Nel programma delle tre giornate, il focus sarà su ogni aspetto del digitale con uno sguardo al futuro. L’edizione 2018 si articola in 3 macro aree tematiche:

Social Media Marketing

Digital Transformation e Digital Strategy

Innovazione e Nuove Tecnologie.

Le aree sono suddivise in speech frontali, fireside chat, workshop e panel discussion che tratterranno i principali trend topic del momento come influencer marketing, brand journalism, video content, sharing economy, fintech, ecommerce e strategie di social media marketing applicate ai settori più disparati quali turismo, fashion, food, tecnologia, beauty, lifestyle e molto altro ancora. Oltre alle consuete tematiche legate al mondo del digital e social media marketing, un motivo in più per partecipare sarà il focus sull’innovazione durante i Digital Innovation Days, durante i quali si anticiperanno i trend del futuro e di cosa ci si aspetta in ambito di open innovation, blockchain e di come il mix tra tecnologia, digitale e strategie social possa divenire un punto di svolta nello sviluppo di ogni specifica attività imprenditoriale.

Protagonisti del palco saranno ancora una volta direttori marketing di aziende come Google, Microsoft, Deutsche Bank, Costa Crociere, Sony Playstation, Perfetti Van Melle, Banca Mediolanum, L’Oreal, Foodora, Groupon, Caffeina, Ovilgy & Mather e molte altre, solo per citare alcuni esempi di eccellenza, oltre a relatori internazionali e italiani che vantano carriere internazionali: da Londra, New York e dalla culla delle startup, la Silicon Valley. Condivideranno progetti ed esperienze, strategie concrete e case study di successo, così da poter prendere spunti utili a incrementare le opportunità lavorative, per chi li saprà cogliere.

Ecco alcuni tra i relatori confermati:

Andrea Leverano, Managing Director @ Drive Now Italia

Filippo Giotto, Head of Social Media & On Line Advertising @ Banca Mediolanum

Ettore Patriarca Marketing Director @ Huawei

Marianna Ghirlanda, Head of Creative Agencies @ Google

Mirco Pasqualini, Design/Group Director @ Ogilvy & Mather NYC

Valentina Tosi, Head of Community Relations @ Quora

Giuseppe Stigliano, Partner @AKQA EMEA e General Manager @ IULM Innovation Lab

Antonio Gatti, Digital Transformation Advisor @ Microsoft

Gianluca Cocco, CEO @ Foodora

Giuseppe Presti, Marketing Director @ Coty International

Nicola Cattarossi, Managing Director @ Groupon.

I workshop in programma saranno gratuiti e a pagamento e comprenderanno temi tra cui:

Personal branding per il Business

La User Experience nel mondo del Food delivery (a cura di FOODORA ITALIA)

Tecnogiornalismo: raccontare i fatti attraverso video a 360 gradi, FB Live, realtà virtuale, intelligenza artificiale e droni

Storytelling e brand journalism. Le nuove tecniche di corporate communication

Strategie di Twitter Marketing per il tuo personal brand

LEGO® SERIOUS PLAY + Lean Model Canvas

Google Tag Manager: tecnica a disposizione dell’advertiser

Google Analytics: interpretare i dati

Company Creation – Crea la tua attività imprenditoriale

UI Design Crash – Crea la tua App

L’App Adverting Lifecycle: strategie per la crescita e il successo della tua App

Mobile Communication. Lo smartphone: una pocket multimedia consolle per accedere ai nuovi strumenti del comunicatore digitale

Machine Learning e sue applicazioni

molti altri ancora.

Le iniziative (↑)

Tra le iniziative speciali del Mashable Social Media Days Italia 2018 + Digital Innovation Days vi è – oltre ai workshop e case study – una Startup Competition che rappresenta una vera e propria gara a colpi di Pitch & strategie. Ciascuna startup partecipante alla competizione avrà a disposizione da un minimo di tre a un massimo di cinque minuti per presentare alla giuria il proprio Pitch; dovrà così dimostrare non solo di avere una idea valida ma anche «di averla saputa sviluppare applicando strategie di business innovative, brillanti e ben strutturate, con particolare attenzione alle modalità di creazione ed execution dei propri piani di marketing e go-to-market strategy», raccontano gli organizzatori dell’evento.

Dove e quando partecipare (↑)

Un evento di tale calibro richiede un’ambientazione d’occasione. Per questo, il Mashable Social Media Day Italia 2018 ha scelto lo IULM Open Space di Milano (Edificio 6, via Carlo Bo 7) che vanta uno spazio grande «disegnato per favorire lo scambio e la contaminazione di culture e saperi con la città«, come recita il sito istituzionale. Mission in linea con i valori dell’evento ufficiale Mashable, la cui edizione 2018 andrà in scena nei giorni del 18-19-20 ottobre. Per partecipare, occorre registrarsi all’apposita pagina ufficiale e acquistare uno dei 3 passi messi a disposizione dallo staff.