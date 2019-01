PES, il calcio secondo Konami

Di Cristiano Ghidotti

Pro Evolution Soccer, più semplicemente conosciuto con l’acronimo PES, è la simulazione calcistica videoludica della casa giapponese Konami. In Giappone, Corea e nelle Americhe è anche noto come Winning Eleven e Goal Storm.

Storia e curiosità

PES altro non è che il fortunato sviluppo di International Superstar Soccer (ISS), videogioco calcistico, sempre prodotto da Konami nel 1994, per il Super Nintendo in Giappone. In Europa arrivò due anni più tardi, era infatti il 1996 quando venne realizzata un’edizione (ISS Deluxe) per Super Nintendo, Sega Mega Drive e PlayStation.

Successivamente la serie si divise in due versioni, una sviluppata dallo studio Konami di Tokyo nella quale venne inserito il prefisso Pro nel nome e un’altra dallo studio di Osaka della Konami stessa che mantenne in nome originale.

Sviluppi ed evoluzione

Il rivale storico della serie PES è FIFA, prodotto da EA Sports che detiene l’esclusiva per i diritti della Premier League e le competizioni tra nazionali come i Mondiali e gli Europei. Per contrastare l’avanzata dei rivali, Konami ha invece acquisito i diritti dei principali tornei continentale, fra i quali:

Champions League;

Europa League;

Copa Libertadores.

