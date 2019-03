PlayStation Now: il cloud gaming di Sony

Di Marco Locatelli

Basato sulla tecnologia Gaikai acquistata da Sony nel 2012, PlayStation Now è il servizio che permette di giocare in streaming a diversi titoli di PS2, PS3 e PS4 su PC Windows e PlayStation 4.

Esiste anche la possibilità di scaricare su PS4 i titoli per PS4 e PS2 e giocarli offline. PS Now è arrivato in Italia il 12 marzo 2019, e lo stesso giorno la piattaforma è stata lanciata anche in Spagna, Portogallo, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia. In USA PlayStation Now è disponibile dal 2014, solo un anno dopo è arrivato in UK e Giappone.

PlayStation Now, tutti i dettagli

Cos’è PlayStation Now (↑)

PlayStation Now è un servizio su abbonamento che permette agli utenti di giocare in streaming su PC Windows e PS4 ad una serie di videogiochi per PS2, PS3 e PS4. Su PlayStation 4 è disponibile anche la possibilità di scaricare, installare e giocare offline a risoluzione nativa a tutti i giochi del catalogo per PS2 e PS4.

Mancano in questo caso i titoli PS3 per via di un’architettura che non permette loro di essere scaricati e giocati su una PlayStation 4.

Come funziona (↑)

La tecnologia alla base del servizio PlayStation Now è il cloud computing, una soluzione che permette – tramite il cloud (computazionale, non di archiviazione), appunto – di far girare i videogiochi. Questo perché tutti i calcoli necessari ad eseguire il videogioco vengono effettuati da remoto, mentre PS4 e PC devono semplicemente mostrare le immagini in streaming.

Anche i salvataggi verranno ovviamente archiviati sulla “nuvola”, e grazie a questo sarà possibile riprendere la propria partita in qualsiasi momento e su qualsiasi altra console PS4 o PC, slegando in questo modo l’abbonamento a PS Now ad una sola macchina da gioco. Tutti i giochi del catalogo PS Now girano in streaming ad una risoluzione di 720p, e la connessione consigliata per poter usufruire al meglio di questo servizio è di 5Mbps.

I giochi disponibili (↑)

600 al momento i titoli disponibili per PlayStation Now. A questo link è disponibile la lista completa, in ordine alfabetico, e suddivisa per generazione: PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation 4.

Diversi i tripla A più popolari di tutte e 3 le console che si possono giocare in streaming grazie a PS Now, ad esempio Mortal Kombat X, Battlefield 4, Until Dawn, Red Dead Redemption, Uncharted, Uncharted 2, Uncharted 3, Fallout 3, The Last of Us, Heavy Rain, Bioshock, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Borderlands, Borderlands 2, God of War III. Nuovi giochi verranno aggiunti ogni mese.

Oltre alla possibilità di giocare in streaming, i titoli possono anche essere scaricati, installati e giocati offline, ma solo su PS4. Su PC è disponibile solo l’opzione del cloud gaming.

PS Now su PC: i controller compatibili (↑)

L’applicazione di PlayStation Now per PC Windows include il pieno supporto ai controller DualShock 4 e DualShock 3 di Sony. Sarà sufficiente collegarli alla porta USB del computer e giocare. Chi volesse giocare senza cavo, potrà acquistare l’adattatore USB wireless DualShock 4.

Oltre ai gamepad ufficiali di Sony sarà possibile utilizzare anche controller di terze parti per PC che utilizzano XInput (ma la compatibilità totale non è garantita).

Costi abbonamento (↑)

PlayStation Now è un servizio disponibile solo sottoscrivendo un abbonamento mensile a pagamento. Il costo del canone è di 14,99 euro al mese oppure di 99,99 euro all’anno.

Chi volesse solo provare il servizio – anche per capire se la propria connessione è in grado di supportare al meglio lo streaming – può sottoscrivere un periodo di prova gratuita di 7 giorni.