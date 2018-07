SMAU, la fiera dell’innovazione

Di Filippo Vendrame

SMAU è la principale fiera della tecnologia e dell’innovazione in Italia. Un’appuntamento che da 50 anni è scelto dalle aziende e dai professionisti che hanno bisogno di soddisfare il loro desiderio di innovazione. Una fiera che mette tutte queste realtà in contatto con i fornitori di soluzioni digitali. Ogni anno, dunque, imprenditori, manager di aziende e di pubbliche amministrazioni partecipano alla fiera per aggiornarsi su temi quali innovazione, tecnologia, digital e internazionalizzazione. Inoltre, oggi, SMAU è anche un hub che raccoglie al suo interno gli operatori dell’ecosistema digitale e ICT, il meglio delle startup italiane, importanti Università e Business School, le Associazioni dell’Industria e del Commercio e tutte le realtà innovative che vogliono rilanciare l’innovazione in Italia.

Lo SMAU 2018 di Milano si terrà dal 23 al 25 ottobre 2018 a Milano, nel padiglione 4 di FieramilanoCity (dalle ore 9.30 alle ore 17.30).

SMAU, tutti i dettagli

SMAU, Salone Macchine e Attrezzature per l’Ufficio, nasce nel 1964 come evento dedicato all’innovazione. Da allora è cresciuto molto ed è diventato un vero e proprio punto di riferimento per l’innovazione in Italia. Da alcuni anni SMAU è cresciuto ulteriormente ed organizza un circuito di eventi locali all’interno di alcune regioni italiane per favorire la cultura dell’innovazione all’interno delle aziende (Roadshow SMAU). Dal 2015, SMAU ha allargato i suoi confini anche all’estero con la prima edizione di SMAU Berlino. La fiera, nel tempo, si è evoluta contestualmente ai cambiamenti prodotti dall’innovazione digitale. Oggi, infatti, SMAU non è solo più ICT e business matching perché è molto altro ancora. Dal 2011, infatti, la fiera ha introdotto startup, acceleratori, incubatori e centri di ricerca che trovano spazio all’interno degli eventi e dei progetti per consentire alle aziende alla ricerca di idee, progetti e competenze di trovare gli strumenti per innovare e accelerare il proprio business.

SMAU ha puntato molto anche sulla formazione per aiutare le aziende e i professionisti ad affrontare i rapidi cambiamenti del mercato. Proprio per questo, SMAU ha creato una piattaforma di formazione (SMAU Accademy) che permette di accedere gratuitamente ai workshop più seguiti del Roadshow SMAU sia in formato video che in formato Podcast. Trattasi di pillole formative della durata di 50 minuti. La piattaforma, nata nel 2016, oggi può già contare su oltre 100 podcast e oltre 150 video.

Il network che crea lo SMAU ogni anno è sempre più esteso. La fiera, mediamente, raccoglie oltre 50 mila imprenditori, manager, dirigenti e professionisti e crea un network di oltre 2200 giornalisti economici e di settore. Partecipano oltre 1000 aziende e top player del settore ICT e digital oltre a 500 startup selezionate.

Allo SMAU è possibile partecipare come espositore, come startup, come visitatore ed iscrivendosi al “Premio Innovazione SMAU“.

Partecipare alla fiera come espositori permette alle aziende di consolidare e sviluppare il proprio business a contatto con nuovi prospect, clienti e nuovi partner di settore. SMAU, infatti, può contare su di un network di oltre 85.000 imprese e di 88 partner, ed è quindi il luogo ideale per sviluppare ed accrescere il proprio business. I partecipanti potranno, dunque, ottenere maggiore visibilità, creare eventi personalizzati per clienti e partner, gestire spazi espositivi personalizzati, incontrare nuove aziende ed allargare la propria rete e molto altro ancora.

Gli interessati a partecipare possono compilare un form dedicato per ricevere tutte le informazioni sull’adesione.

Lo SMAU è anche una grande occasione per le startup per mettersi in mostra e trovare clienti, partner qualificati e investitori pronti a scommettere su idee vincenti e team di talento. Entro il 21 settembre le startup innovative interessate a partecipare allo SMAU di Milano potranno inviare la loro candidatura (call4startup). Le migliori startup saranno selezionate e potranno partecipare alla fiera. Le realtà che parteciperanno potranno accedere a diversi vantaggi. Per esempio, potranno disporre di comodi stand preallestiti e chiavi in mano con realizzazione di grafica personalizzata, di visibilità all’interno del sito dello SMAU, della possibilità di creare eventi personalizzati all’interno del loro stand e molto altro ancora.

SMAU, in collaborazione con alcuni enti locali, ha realizzato delle specifiche call per le startup di alcune regioni italiane. Anche in questo caso, le realtà locali che saranno selezionate potranno partecipare alla fiera. Le candidature allo SMAU possono essere inviate attraverso uno specifico FORM presente all’interno del sito della fiera.

Ovviamente, allo SMAU si potrà partecipare anche come semplici visitatori. Chi visiterà la fiera potrà scoprire i più interessanti casi di successo aziendali, le migliori startup italiane e partecipare a momenti formativi e informativi suddivisi in molteplici workshop a cura dei migliori docenti e professionisti. L’iscrizione può essere fatta direttamente dal sito dello SMAU.

Infine, SMAU da sempre valorizza le migliori aziende e premia le eccellenze di settore capaci di dimostrare che innovare è possibile con il giusto progetto e partner. Tutte le aziende che hanno partecipato ad un progetto innovativo, possono partecipare al “Premio Innovazione Smau”. I vincitori otterranno visibilità all’interno dei canali di comunicazione della fiera ed entreranno in contatto con più di 210 mila aziende del network SMAU. La candidatura può essere sottoscritta direttamente dal sito della fiera.