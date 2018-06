Social Media Week: la tecnologia incontra le persone

Di Floriana Giambarresi

Considerata tra i 10 eventi più innovativi al mondo, la Social Media Week ha l’obiettivo di esplorare l’impatto che il Web, il Digital e i social network stanno avendo sul sociale, sulla cultura e sull’economia dell’Italia e di tutto il globo. L’edizione 2018 è organizzata tra Milano e Roma e prevede ore e ore di formazione e networking, ispirati al principale tema di quest’anno: “Closer”, per avvicinare la tecnologia a persone e organizzazioni.

Tutto sulla Social Media Week 2018

Cos’è la Social Media Week (↑)

Organizzata da Business International – Fiera Milano Media, «La Social Media Week ha come mission quella di aiutare le persone e le organizzazioni a connettersi attraverso la collaborazione e la condivisione di idee, esperienze, conoscenze ed informazioni», spiegano gli organizzatori dell’evento. Sembra scritta ad hoc per il tema globale scelto per le 26 città dei 5 Continenti che ospitano quest’anno la Social Media Week, coinvolgendo migliaia di persone: “Closer – Where Technology Meets Humanity”, con focus su nuove tecnologie, AI vs humanity, the You universe, the Social Divide. Avvicinare persone e tecnologia dunque, ma anche l’individuo alle comunità.

L’evento è l’ideale per condividere conoscenze, imparare da case study reali di successo e creare connessioni significative. È un mix unico di tecnologia, marketing, media e professionisti pronti a discutere e ad approfondire le sfide di un settore in continua evoluzione; è lo scenario ideale per condividere conoscenze e imparare da innovatori che hanno saputo sfruttare tecnologia e innovazioni per potenziare i propri business, portandoli a un altro livello.

Dove e quando partecipare (↑)

La Social Media Week italiana ha luogo a Milano dal 12 al 14 giugno alla nuova Cariplo Factory (in via Tortona) mentre l’edizione a Roma si svolge dal 14 al 16 giugno 2018 alla Casa del Cinema a Villa Borghese. Per iscriversi e partecipare, è sufficiente registrarsi sulle apposite pagine realizzate per l’occasione:

La tappa a Milano (↑)

L’agenda della Social Media Week Milano 2018 contiene più di 60 occasioni di confronto e scoperta di contenuti e relatori di spicco. Di seguito il programma della nuova edizione:

Social Media: I love this game!

Human2human: come monetizzare la presenza social, quando il brand diventa influencer

Cyberbullismo: intervista a Selvaggia Lucarelli

Content Intelligence: come l’AI aiuta i marketers a ridurre i costi di gestione del marketing moderno

Qualità dell’informazione e nuove professionalità, così crescono enti e aziende pubbliche sui social

Come i social media influenzano la meeting industry

Web Listening: ascoltare la rete per aumentare appeal e visibilità (…e far crescere il business)

Elevate the brand through sustainability

AR you VReady? Realtà aumentata e virtuale

Facebook è un’opportunità per l’e-commerce? La ricerca che misura l’impatto sulle vendite di Easycoop presentata da ADGlow

Get closer con l’Home Sharing: esperienze, community e sviluppo del turismo

Cronache dal mondo dei dati

Destinazione digitale

Intelligenza artificiale vs umanità?

Mixed reality, self driving cars & neural contents: the AI R-EVOLUTION

Connessioni di identità (Branding Connection)

Sostenibilità aziendale: perché fa bene all’ambiente, alla comunità e al business

Come fare una ICO – Initial Coin Offering – Indicazioni pratiche per raccogliere almeno 10 milioni di euro: costi, vantaggi, problemi

Digital Storytelling 10.000 Stories of Talent

Muore lo spot, nasce il brand entertainment

Effective pitch: come narrarsi e farsi scegliere in 15 minuti

L’intelligenza artificiale sarà al servizio di LinkedIn

Dalla reputazione agli influencer: gli strumenti al servizio della social intelligence

Il disco è liquido: streaming e social music hanno trasformato l’industria musicale

I social e la cronaca nera

Il brand è in pericolo! Bot troll e fake news

Health Fake News

La SEO di domani

Video content revolution

eSports: lo spettacolo è iniziato

eSports Match Live

Video e reputazione online: 5 consigli per aziende e liberi professionisti

Tecniche di engagement per un mondo social-digital sempre più “Closer”

Podcast, radio, audiolibri e giochi di ruolo: raccontare una storia con la voce

“Rock your content” con le nuove tecnologie

Closer and closer

Conosci il tuo pubblico

A scuola da Mad Men

L’evoluzione del videoclip: tecniche ed estetica da Matchmusic a YouTube

Wine Blogger VS Wine Influencer.

La tappa a Roma (↑)

Anche l’agenda della Social Media Week Roma 2018 contiene più di 60 contenuti formativi con relatori di spicco. Ecco di seguito il programma:

Strategie di Web Marketing: SEO Factor

Da zero a 100K: guerrilla marketing

Quali soluzioni per far vivere la sostenibilità ambientale sui social media?

Design password: come creatività e bellezza ci salveranno

Tecnologia e strumenti social nel mondo dell’intrattenimento e dei parchi a tema

Design Thinking for Fashion: un workshop per progettare soluzioni tecnologiche nell’ambito del settore moda

Visual Storytelling e Instagram, un connubio inevitabile per una comunicazione efficace del tuo brand

Big data, GDPR e Facebook: Come cambia (o no) Internet dopo il caso Cambridge Analytica

È vero che i creativi hanno paura dei dati?

Da zero a 100K: LinkedIn Marketing

Social Media e Engagement: Quale futuro per la musica?

Una nuova e buona comunicazione pubblica: dalla quantità alla qualità

La satira politica sui social: è boom di profili fake

I 12 miti da sfatare sul Content Marketing

Telegram for Business

Digital Direct Marketing: le nuove frontiere del social e l’intelligenza artificiale

L’utilizzo etico dei social e l’impatto sociale a livello territoriale

Goodbye Pure Digital, Welcome to Phigital

I nuovi bisogni del cittadino temporaneo e le nuove soluzioni

Sport 4.0 – From fan to member: Generare valore dai dati

Influencer e Social Media: l’impatto sui processi creativi del sistema moda italiano

Il brand è in pericolo! Bot troll e fake news

Da smash-up a start-up

Connessioni di identità (Branding Connection)

Il fenomeno delle fake news dalla carta stampata al Digital Journalism

Logicamente. Usare la logica per migliorare la nostra società

Le migliori campagne e spunti creativi a cui ispirarsi per migliorare le nostre strategie social

Social Media Communication. Cosa imparare dalle radio italiane su Twitter

Social Media Training – Allenamento funzionale nei pressi di Villa Borghese

eSport Match LIVE

Più connessi, più vicini: le istituzioni e i cittadini digitali.

I relatori (↑)

Tantissimi i relatori che presenzieranno all’evento. Tra questi Roberto Burioni, medico e ricercatore che nell’ultimo anno si è esposto molto sui social a favore dei vaccini; Alex Orlowski, Achille Lauro, Dark Polo Gang, Carmelo Abbate, l’Ufficio stampa della Sampdoria Calcio, Lorenzo Montana e il giornalista scientifico Marco Motta.