Web Marketing Festival, focus innovazione digitale

Di Floriana Giambarresi

Il marketing online è oggi indispensabile per far crescere un’impresa di qualsiasi segmento in modo rapido e concreto, ma è in una continua e dirompente evoluzione che costringe gli operatori del settore a formarsi costantemente, per mantenersi al passo su strategie, strumenti, casi di successo e quant’altro occorre per sfruttare al meglio i diversi canali digital e social. Ed è esattamente questo lo scopo del Web Marketing Festival, il più importante evento italiano dedicato a questo settore che arriva dal 21 al 23 giugno 2018 a Rimini con una sesta edizione in cui sarà l’innovazione digitale al centro di tutto.

In 3 giorni si affronteranno tutte le leve del digitale con formazione e networking – ma anche con musica e intrattenimento – per lo sviluppo del settore e di opportunità e dar vita a sinergie su cui costruire business di successo.

Tutto sul Web Marketing Festival 2018

Obiettivi del Web Marketing Festival 2018 (↑)

Organizzato da Cosmano Lombardo (chairman), Giorgio Taverniti (Area Didattica), Marco Quadrella (Area Marketing) e Andrea Pernici (CTO), il Web Marketing Festival 2018 cade in una fase storica in cui il mondo digitale è al centro del dibattito mediatico e pubblico anche per alcune tematiche nuove tra cui intelligenza artificiale e blockchain.

Con un format differente e tre giorni di evento invece dei due che hanno caratterizzato le edizioni precedenti, in oltre 40 sale formative e 50 eventi circa 400 speaker e ospiti italiani e internazionali porteranno il loro know-how sull’innovazione digitale e sul digital marketing. Numerose le tematiche trattate, con l’obiettivo di diffondere conoscenza sulle migliori strategie e tattiche per sfruttare le potenzialità del Web ottenendo una portata nazionale o globale per promuovere attività in un ambito geografico esteso. E raggiungendo potenzialmente milioni di utenti.

Sono attesi 12mila partecipanti, 300 sponsor e partner e oltre 150 stand di altrettante aziende e brand italiani ed esteri tra cui Google, Aruba, Amazon e Open Fiber.

A chi si rivolge

L’evento si propone come un percorso formativo attraverso la presentazione di dati, talk, dibattiti e iniziative particolari che si rivolgono all’intero panorama delle professioni: ai freelance e dipendenti che possono completare o perfezionare le proprie competenze professionali; ai direttori marketing e amministratori delegati, per aggiornarsi ma anche conoscere e farsi conoscere; studenti, appassionati e blogger che vorrebbero personalizzare il proprio percorso formativo aumentando le competenze proprio in quel settore preferito; aziende e agenzie che desiderano potenziare i reparti, formare i dipendenti e aggiornare le strategie per crescere nel digitale; startup, per trovare visibilità oltre che formazione; giornalisti o aspiranti tali per comprendere come il Web Marketing tocchi da vicino il mondo dell’editoria; infine, Associazioni non profit, per analizzare da vicino come questa ampia disciplina possa essere applicata a questo particolare settore.

Il programma (↑)

Il programma del Web Marketing Festival 2018 prevede oltre 50 eventi all’insegna della digital innovation e 20 iniziative, con circa 400 relatori e ospiti da tutto il mondo sul palcoscenico di Rimini per speech, case study, conference e workshop. All’interno delle 40 sale formative (al momento ne sono state pubblicate 35) si affronteranno dunque le seguenti tematiche:

Facebook

Advertising

Social Advertising

Digital Health

Digital Food

Digital Fashion

Search Engine Optimization (SEO)

Open Innovation

UX e Web Design

Content Marketing

Digital Journalism

Digital 4 PMI

Digital HR

Non profit

Tourism & Travel

E-commerce

Blockchain e criptovalute

Email Marketing

Video e nuove produzioni

Startup

Brand

Programmatic

Piattaforme e servizi

Legal

Workshop

Tool

Social Media Marketing

Big Data

Strategia

Coding & IT

Web Analytics

Crowdfunding

Realtà aumentata e realtà virtuale

Intelligenza Artificiale

Casi di successo.

I workshop previsti sviscereranno dunque ogni aspetto del Web Marketing e dell’innovazione digitale, passando da argomenti più popolari come e-mail marketing, social media marketing, pubblicità pay-per-click (PPC), SEO e content marketing a temi nuovi come la marketing automation, intelligenza artificiale, big data, realtà aumentata e le nuove tecnologie dietro alle criptovalute.

Le iniziative speciali (↑)

Cinque le iniziative speciali pensate per l’edizione 2018 del Web Marketing Festival.

Startup Competition

La Startup Competition è volta a promuovere e supportare idee innovative in ambito digitale: ai partecipanti viene data l’opportunità di avere visibilità e far conoscere il proprio progetto esponendolo a una platea di investitori, incubatori e aziende corporate. Attualmente il valore dei premi ammonta a oltre 250.000 euro non in denaro ma in servizi, messi in palio da alcuni dei partner dell’iniziativa.

Call for Makers

I makers espongono i loro prodotti innovativi di fronte ai principali player del settore: smart technologies, prototipi, tech solutions di diversi segmenti, tra cui l’Internet delle Cose (Internet of Things), l’Home Automation, stampa 3D, droni e robotica, sport ed educazione, Healthcare e molto altro ancora.

Fake News Hackaton

Per dar conto alle trasformazioni che stanno caratterizzando il mondo dell’editoria negli ultimi anni, è stato trattato nella precedente edizione il tema delle fake news, che sarà anche quest’anno al centro dell’evento con un hackaton pensato per contribuire alla creazione di soluzioni utili a contrastare la disinformazione online e risolvere tale problematica. Si tratta di una gara alla quale possono partecipare profili professionali differenti (sia singolarmente che in team), come giornalisti, esperti del mondo digitale ( programmatori, business developer, data analyst, UX e UI designers, graphic designer, professionisti del mondo editoriale, digital strategist e digital marketer) e studenti.

L’obiettivo è quello di far emergere idee innovative sul fenomeno, che si sta affermando come un problema globale. Vari i premi a disposizione, erogati in servizi e in denaro (1500 euro messi a disposizione dal WMF.

Hackaton Infinity

È una gara organizzata da Mediaset (proprietaria del servizio di streaming on demand Infinity) per studenti universitari e appassionati di Data science, Business Intelligence, Big Data e Marketing, con l’obiettivo di trovare soluzioni per aumentare il tasso di fidelizzazione dei clienti Infinity. Al gruppo vincitore, un premio in denaro del valore netto di 2500 euro che verrà erogato da Webranking per conto dell’azienda. Può rivelarsi anche un’opportunità di lavoro per i partecipanti, i quali potranno essere contattati dal gruppo.

Digital Job Placement

È un’iniziativa di recruitment per le professioni digitali al fine di favorire l’occupazione, promuovendo l’incontro tra aziende con posizioni aperte e professionisti in cerca di nuove opportunità.

Dove e quando partecipare (↑)

Il Web Marketing Festival è in programma per il 21, 22 e 23 giugno 2018 al Palacongressi di Rimini (Via della Fiera 23). Si attendono numeri importanti: per partecipare, è possibile acquistare il biglietto attraverso l’apposita pagina pubblicata sul sito ufficiale dell’evento, aprendosi così a momenti di aggiornamento, formazione e networking.

I vantaggi del marketing digitale (↑)

Con l’aiuto del web marketing, le aziende di piccole, medie o grandi dimensioni possono mettersi a disposizione degli utenti online, abbracciando una varietà di canali digitali che, se ben sfruttati, fanno la differenza. È uno dei modi migliori per raggiungere potenziali clienti in tutto il mondo e far decollare un business. Ma affronta numerose tematiche e specializzazioni e non è semplice coglierne tutte le opportunità.