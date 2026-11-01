Spegnimento rete 3G, cosa accade ora ai dispositivi?

Non è solo una questione di internet più veloce. Per telefoni datati, sistemi di allarme, POS e altri dispositivi collegati, il passaggio può voler dire perdere chiamate, dati mobili o collegamenti di servizio. Il consiglio, ripetuto dagli operatori nelle comunicazioni ai clienti, è semplice: controllare per tempo compatibilità e scheda tecnica. Meglio prima dello stop che dopo.

Lo spegnimento della rete 3G, o 3G switch-off, nasce da una scelta tecnica ed economica. Le frequenze usate dalla terza generazione rendono meno rispetto a quelle impiegate da 4G LTE e 5G. Tenere accese più reti mobili insieme costa: energia, apparati, manutenzione. E intanto il traffico dati degli utenti si è spostato quasi tutto sulle tecnologie più recenti.

Il 3G, arrivato nei primi anni Duemila, ha accompagnato per anni la navigazione mobile, le email e le prime app sugli smartphone. Oggi però video, mappe, servizi cloud e messaggistica chiedono molto più di quanto quella rete possa offrire. Per questo gli operatori stanno recuperando banda radio: frequenze importanti, nelle città più affollate ma anche nelle zone dove la copertura resta da migliorare.

Non esiste una data unica per tutti. Ogni compagnia segue il proprio calendario e avvisa i clienti con comunicazioni sui siti ufficiali o via sms. Il risultato, però, non cambia: quando il 3G viene spento in una zona, i dispositivi devono collegarsi a 4G, 5G oppure, dove ancora disponibile, al 2G. E non sempre ci riescono.

Chiamate e VoLTE: i telefoni che rischiano di restare muti

Il punto più delicato sono le chiamate vocali. Per telefonare senza 3G, un cellulare deve supportare il VoLTE, cioè Voice over LTE: la tecnologia che permette di chiamare sulla rete 4G. Ma serve una doppia condizione. Deve essere compatibile lo smartphone e l’operatore deve aver attivato il servizio su quella SIM o su quella offerta.

Un tecnico al lavoro su un’antenna urbana, immagine che richiama l’aggiornamento delle reti mobili dopo lo switch-off del 3G.

Qui possono nascere le sorprese. Alcuni telefoni non recentissimi, pur venduti o indicati come compatibili con il 4G, usano quella rete solo per navigare. Quando parte una chiamata, tornano al 3G. Se il 3G non c’è più, la chiamata può non partire oppure cadere. In alcuni casi il telefono prova ad agganciarsi al 2G, ma la qualità è più bassa e tutto dipende dalla copertura nella zona.

Il problema non riguarda soltanto le telefonate di ogni giorno. Anche le chiamate ai numeri di emergenza, se il telefono non trova una rete voce disponibile, possono diventare critiche. Per questo gli operatori invitano a controllare nelle impostazioni la voce VoLTE o “chiamate 4G” e a verificare sul sito della propria compagnia l’elenco dei modelli certificati. Una prova rapida, magari in un negozio dell’operatore, può evitare brutte sorprese.

Dati mobili, allarmi e POS: i servizi da controllare prima dello stop

Con lo stop al 3G, i dispositivi fermi alla terza generazione non potranno più usare la rete mobile per navigare, inviare dati o usare app quando non sono collegati al Wi-Fi. Alcuni vecchi telefoni potranno ripiegare sul 2G, dove è ancora attivo, ma la connessione è molto lenta e poco adatta ai servizi di oggi. Sms e funzioni di base possono continuare a funzionare, ma non sempre basta.

La questione riguarda anche oggetti meno evidenti, ma molto diffusi. Sistemi di allarme, centraline di chiamata d’emergenza negli ascensori, terminali POS, contatori intelligenti, localizzatori e dispositivi industriali possono avere moduli 3G installati anni fa e mai aggiornati. Finché la rete resta accesa, tutto sembra andare. Il limite emerge spesso solo al momento dello spegnimento.

Per aziende, amministratori di condominio, negozi e famiglie la strada è una: controllare la scheda tecnica o chiedere al fornitore se l’apparato usa 3G, 4G o collegamenti via cavo. Nel caso dei POS, per esempio, la sostituzione del terminale può passare dalla banca o dal gestore del servizio. Per gli allarmi domestici, invece, può essere necessario l’intervento dell’installatore. “Meglio programmare l’aggiornamento, non aspettare il guasto”, è la raccomandazione che arriva dagli addetti del settore.

Le frequenze liberate e il salto verso 4G e 5G

Le frequenze lasciate libere dal 3G vengono assegnate a reti più moderne, soprattutto 4G e 5G, per aumentare capacità, copertura e stabilità del servizio. Il vantaggio non si vede sempre subito, perché dipende dagli investimenti sul territorio e dalla configurazione delle antenne. Ma la direzione è chiara: meno reti vecchie, più banda per quelle usate tutti i giorni.

Il 4G resta fondamentale per le chiamate tramite VoLTE e per gran parte del traffico dati. Il 5G, invece, viene esteso dove la richiesta è più alta o dove servono collegamenti con tempi di risposta più bassi. Liberare spettro radio significa anche ridurre consumi e complessità delle infrastrutture. Un aspetto tutt’altro che secondario per gli operatori, visto il peso di antenne, apparati e manutenzione.

Per gli utenti, il passaggio richiede soprattutto qualche controllo pratico. Verificare lo smartphone, aggiornare il sistema operativo, controllare l’attivazione del VoLTE e sostituire i dispositivi solo 3G sono i passaggi essenziali. Non è una rivoluzione che si vede da un giorno all’altro. Ma per chi ha ancora tecnologie datate in tasca, in casa o collegate a un impianto, lo switch-off del 3G può farsi sentire subito.