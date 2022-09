Spesa sempre in ordine nel baule della tua auto con l'organizer economico

Quando si parte per una bella gita fuori porta, oppure si finisce di fare la spesa, uno dei problemi che si pongono non appena ci si appresta a salire a bordo della propria vettura è quello dello spazio. Come stoccare per bene la solita tonnellata di cibo e gadget che ci portiamo dietro per trascorrere una giornata piena con gli amici e i parenti? Per fortuna che ci viene incontro questo spazioso oganizer, che con appena 29€ ci permette di sistemare in bell’ordine tutto quello che vogliamo all’interno del nostro baule auto.

Baule auto sempre in ordine con l’organizer Knodel

L’organizer per bauli Knodel è ideale per tutti i tipi di veicoli. Grazie alla sua grande capacità di archiviazione, mantiene tutto organizzato e ti offre un’auto pulita e in ordine. Può anche essere un cestino portaoggetti ideale per uso domestico. E’ realizzato in materiale di poliestere di alta qualità, in grado di sopportare il peso di oggetti pesanti.

I suoi divisori sono realizzati in cartoncino che è più solido e robusto. Inoltre, il prodotto presenta una superficie resistente all’acqua e un fondo antiscivolo per evitare scivolamenti. Dispone anche di due divisori scorrevoli. Con due sezioni divise, puoi usarne una o espanderla per usarle entrambe, a seconda delle tue preferenze.

Le quattro tasche in rete sono progettate per riporre oggetti più piccoli. Al fine di migliorare gli sforzi della tua organizzazione, abbiamo anche progettato tre tasche laterali per un rapido accesso. Dai l’addio al disordine in auto grazie a questo spazioso oganizer, che con appena 29€ ti permette di sistemare in bell’ordine tutto quello che vogliamo all’interno del nostro baule auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.