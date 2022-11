Spia accesa sul cruscotto? Con questo PAZZESCO kit diagnostica scopri perché

Quando si accende una spia sul cruscotto dell’auto spesso ci sale il panico: cosa sarà, qualcosa si sta guastando e quanto costerà ripararlo? In pochi secondi la mente si riempie di mille domande. E allora, per evitare di stressarsi oltre il dovuto, forse è meglio utilizzare un semplice quanto completo kit come quello che ti suggeriamo oggi.

Anche se non hai familiarità con la manutenzione del tuo veicolo, puoi utilizzare infatti questo lettore di codici per ottenere le informazioni che desideri, cancellare tu stesso il codice di errore e disattivare MIL. Insomma, aiutarti a risolvere i problemi dell’auto in modo rapido e preciso e a risparmiare tempo e denaro. Il tutto a soli 9€ e con le spedizioni gratuite. Non male, no?

ELM 327, kit DIAGNOSTICA auto pazzesco

Con questo KIT puoi effettuare la diagnosi elettronica della tua autovettura. Utile per visualizzare gli errori forniti dalla centralina ed eliminarli: per ogni errore viene infatti indicato il codice errore e il suo significato. Non occorrono collegamenti con cavi particolari o altro: basta solo connettere ELM 327 alla presa diagnosi 16 pin del tuo veicolo. Con un semplice collegamento Bluetooth allo smartphone, tablet notebook o PC, è possibile a quel punto fare la diagnostica al mezzo e scoprire quindi ciò che ha causato l’accensione della spia sul cruscotto.

Lo scanner Bluetooth OBD2 può leggere codici di errore specifici del produttore, generali e diagnostici e visualizzare i loro significati (più di 3000 definizioni di codici generali nel database), cancellare i codici di errore e disattivare MIL e visualizzarli direttamente sul telefono cellulare, risolvendo i problemi dell’auto in modo rapido e preciso. Avvia il motore dell’auto, inserisci lo scanner OBD2 nell’interfaccia OBD2 dell’auto, scarica e installa il software Android Torque_v1.5.58.apk, accendi il Bluetooth, cerca “OBDII” ed esegui il software dopo la connessione ha successo. Supporta dispositivi Android e Windows.

Lo scanner può visualizzare: velocità del motore, valore di carico calcolato, temperatura del liquido di raffreddamento, stato del sistema di alimentazione, velocità del veicolo, regolazione del carburante, pressione del collettore di aspirazione, flusso d’aria, temperatura di aspirazione, tensione del sensore di ossigeno/cortocircuito correlato correzione del carburante, pressione del carburante, ecc.). Insomma, un piccolo gioiellino che ti aiuta e molto a capire per poi risolvere i problemi relativi al tuo veicolo. Un danno? Un banale errore? Prima di andare dal meccanico meglio dare una controllata in autonomia verificando di cosa si tratta. Fallo tuo a soli 9€ con le spedizioni gratuite e non te ne pentirai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.