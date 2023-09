Spia accesa sul cruscotto? Con questo PORTENTOSO scanner OBD2 saprai perché

EDIAG YA201 è uno scanner OBD2 progettato per aiutarti a diagnosticare i problemi del motore del tuo veicolo in modo rapido ed efficiente. Con questo strumento, sarai in grado di leggere i codici di errore del motore, visualizzare i dati in tempo reale e accedere ad altre funzioni utili per il monitoraggio delle prestazioni del veicolo. Un concentrato di efficacia e tecnologia che puoi fare tuo a un prezzo irrisorio su Amazon, dove lo vendono a soli 23€: puoi infatti risparmiare il 18% con il codice promozionale 7MGE2PR3 da inserire alla cassa prima del pagamento.

Lettore di codici YA201, un portento

Il lettore di codici YA201 supporta la maggior parte dei veicoli OBD2 prodotti a partire dal 1996, inclusi i veicoli a benzina e diesel. Basta collegare lo scanner all’interfaccia OBD2 del tuo veicolo e seguire le istruzioni sul display per avviare la scansione.

Con il flusso di riproduzione dei dati, puoi visualizzare in tempo reale i parametri del motore, come la velocità, la temperatura, la pressione dell’aria e altro ancora. Questo ti permette di monitorare le prestazioni del motore e individuare eventuali anomalie.

Inoltre, lo scanner YA201 offre anche la funzione di test della batteria, che ti consente di verificare lo stato di carica della batteria del tuo veicolo. Questo è particolarmente utile per prevenire inconvenienti imprevisti dovuti a una batteria scarica.

L'EDIAG YA201 viene fornito con aggiornamenti gratuiti, che ti permettono di accedere alle ultime correzioni di bug e alle nuove funzionalità. Puoi scaricare gli aggiornamenti dal sito ufficiale del produttore e installarli facilmente sullo scanner tramite la connessione USB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.