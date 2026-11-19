In circolazione c’è una campagna di phishing che usa il nome del MEF e del Sistema Tessera Sanitaria per rubare credenziali SPID, codici temporanei e copie dei documenti personali. La falsa email chiede di completare una presunta verifica obbligatoria dell’identità digitale entro 48 ore. In caso contrario, minaccia il blocco dell’accesso ai servizi sanitari, compresa la trasmissione delle ricette elettroniche.

La campagna segnalata dal CERT-AGID parte da un messaggio costruito per sembrare una comunicazione ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’email si apre con una formula generica, “Gentile Professionista”, e parla di un presunto audit tecnico che renderebbe necessario aggiornare o riallineare le credenziali usate per accedere al Sistema Tessera Sanitaria.

Il trucco è tutto nell’urgenza: il destinatario ha 48 ore per completare la procedura, altrimenti rischierebbe una sospensione temporanea dei servizi. Tra questi viene citato anche l’invio delle ricette elettroniche, usato ogni giorno da medici di base, specialisti e operatori abilitati. È proprio qui l’insidia. Il messaggio non promette bonus o rimborsi, ma agita la paura di fermare un’attività quotidiana di lavoro.

Secondo quanto ricostruito dal CERT-AGID, la comunicazione non arriva da canali ufficiali e non va seguita. Nessuna verifica delle credenziali, chiarisce l’Agenzia, deve essere fatta tramite link ricevuti in email sospette, anche quando il testo cita enti pubblici o procedure dal tono credibile.

Il dominio contraffatto che copia il Sistema Tessera Sanitaria

Il link inserito nell’email porta al dominio sistemats4sanitafinanzeit[.]online, un indirizzo che richiama il Sistema Tessera Sanitaria e i servizi finanziari pubblici, ma che non appartiene ai portali istituzionali. Il nome è scelto con cura: poche parole familiari a chi lavora nella sanità, messe in fila per far abbassare la guardia. Una volta aperta la pagina, l’utente si trova davanti a un portale falso, pensato per imitare i servizi sanitari digitali e le schermate di accesso tramite SPID.

Scrivania di uno studio medico con laptop e smartphone, scenario che richiama il rischio di phishing su SPID e Tessera Sanitaria.

Compaiono loghi, finestre di autenticazione e passaggi simili a quelli già noti ai professionisti. In casi del genere non serve violare davvero una piattaforma pubblica: basta convincere la vittima a entrare dalla porta sbagliata. Il CERT-AGID ha chiesto la disattivazione del dominio malevolo e ha avvisato gli enti interessati. Gli Indicatori di Compromissione, i cosiddetti IoC, sono stati condivisi nel feed riservato alle strutture accreditate, così da aiutare i sistemi di sicurezza a riconoscere l’infrastruttura usata nell’attacco.

Credenziali SPID, codici OTP e documenti: cosa vogliono i truffatori

Il falso portale chiede prima di inserire le credenziali SPID, quindi nome utente e password. Subito dopo domanda anche i codici OTP, le password temporanee usate come secondo fattore di autenticazione. È il passaggio più delicato: se quei codici vengono consegnati in tempo reale, gli aggressori possono provare a completare accessi non autorizzati.

Ma la raccolta non si ferma all’identità digitale. In una fase successiva, il sito invita il professionista a caricare le immagini fronte e retro della carta d’identità e della tessera sanitaria. Il pacchetto ottenuto — credenziali, codici temporanei e documenti — può essere usato per impersonare la vittima, rubarne l’identità o costruire nuove truffe basate su dati veri.

Al momento, la segnalazione del CERT-AGID documenta il tentativo di sottrarre informazioni, ma non indica quante persone siano cadute nella trappola. Non risultano inoltre, in base a quanto comunicato, elementi che confermino la diffusione di malware attraverso questa campagna. L’attacco punta sulla consegna volontaria dei dati da parte della vittima. Una tecnica semplice e, proprio per questo, spesso efficace.

Le indicazioni del CERT-AGID per riconoscere l’attacco e proteggere gli account

Il CERT-AGID invita i professionisti sanitari a diffidare delle comunicazioni che chiedono verifiche urgenti, riallineamenti delle credenziali o caricamenti di documenti personali attraverso link ricevuti via email. La regola resta semplice: entrare nei servizi pubblici digitando direttamente l’indirizzo del portale ufficiale, senza passare da collegamenti contenuti in messaggi inattesi.

Le credenziali SPID e i codici OTP non devono essere comunicati a terzi né inseriti su pagine di cui non sia stata verificata l’autenticità. Lo stesso vale per le copie dei documenti personali. Chi avesse già completato la procedura sul sito contraffatto dovrebbe contattare subito il proprio gestore SPID attraverso i canali ufficiali, controllare eventuali accessi anomali e chiedere il blocco o la messa in sicurezza dell’account.

Per le segnalazioni, il CERT-AGID mette a disposizione l’indirizzo malware@cert-agid.gov.it. Una email sospetta, anche se scritta bene e piena di riferimenti amministrativi, può essere inoltrata agli esperti prima di fare qualunque clic. Nel dubbio, meglio perdere qualche minuto: per un medico, in una mattina di ambulatorio, può fare la differenza.