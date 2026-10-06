SPID, non tutti lo devono pagare: perché dovresti controllare

Ma attenzione: il costo non riguarda tutti. Dipende dal provider scelto, dal contratto sottoscritto e, in alcuni casi, anche dall’età o dalla residenza. La novità ha creato parecchia confusione, soprattutto perché per anni lo SPID gratuito è stato considerato quasi una regola. Il sistema resta in piedi, ma oggi i costi cambiano da gestore a gestore.

Il punto è questo: lo SPID non è gestito direttamente dallo Stato. A rilasciarlo sono società private accreditate, gli identity provider. Sono loro che verificano l’identità degli utenti, consegnano le credenziali e garantiscono l’accesso sicuro ai servizi online. Per questo una comunicazione ricevuta da un singolo gestore, via mail o nell’area personale, non significa che la stessa regola valga per tutti.

Negli ultimi mesi diversi cittadini hanno segnalato avvisi su un possibile canone annuale SPID, temendo che l’identità digitale fosse diventata a pagamento per chiunque. Non è così. Alcuni operatori hanno introdotto un costo fisso, altri continuano a offrire il servizio senza canone. In pratica, tutto dipende dal contratto con il proprio gestore e dalle scelte commerciali adottate nel 2026.

Poste, Aruba e gli altri: quanto costa lo SPID a pagamento

Il caso che ha fatto più discutere è quello di Poste Italiane. Dal 1° gennaio 2026, per mantenere PosteID SPID è previsto un canone di 6 euro l’anno a partire dal secondo anno di utilizzo. Il primo anno resta gratuito. Poi scatta il pagamento, salvo le esenzioni indicate dalla società. Una cifra bassa, certo, ma comunque rilevante per milioni di utenti abituati a non pagare nulla.

Un utente controlla una notifica sul telefono con monete e una busta sul tavolo, tema dei possibili costi SPID nel 2026.

Anche Aruba ha previsto un costo al rinnovo: 4,90 euro più IVA, cioè circa 5,98 euro. Altri provider hanno scelto formule simili, con tariffe periodiche o condizioni diverse a seconda del tipo di utente. Al momento non esiste una tariffa unica nazionale per lo SPID a pagamento. Ed è proprio questo a complicare le cose: due cittadini con la stessa identità digitale, ma con gestori diversi, possono trovarsi davanti a costi differenti.

Perché arrivano i nuovi costi: provider, AgID e fondi pubblici

Dietro l’arrivo dei nuovi costi ci sono ragioni economiche e organizzative. Gli identity provider SPID devono sostenere spese per sistemi informatici, sicurezza, assistenza agli utenti, procedure di riconoscimento e adeguamenti alle regole. Con l’aumento degli accessi ai servizi digitali, questi costi sono diventati più pesanti. Poste, spiegando il canone, ha richiamato proprio la necessità di finanziare investimenti in tecnologia, reti e supporto.

C’è poi il rapporto con lo Stato. Le convenzioni tra i gestori e AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale, sono state prorogate fino al 2027. Dunque l’introduzione dei canoni non coincide con una chiusura dello SPID. Il nodo è piuttosto la sostenibilità del servizio. Un finanziamento pubblico da 40 milioni di euro, pensato per sostenere i provider, è rimasto bloccato a lungo ed è stato sbloccato nel marzo 2025. Nel frattempo, hanno spiegato diversi operatori, le spese di gestione sono andate avanti.

Come tenere lo SPID gratis: alternative, costi iniziali ed esenzioni

Chi non vuole pagare un canone può ancora cercare un’alternativa. LepidaID, per esempio, continua a indicare il proprio SPID gratis e senza costi ricorrenti. Anche InfoCamere permette di richiedere l’identità digitale gratuitamente con alcune modalità di riconoscimento. TIM ID, invece, non prevede un canone annuale per i cittadini, anche se può applicare costi per specifiche procedure iniziali di identificazione.

Qui bisogna distinguere bene due cose: il costo annuale dello SPID e l’eventuale spesa per il riconoscimento al momento dell’attivazione. Un gestore può non chiedere nulla ogni anno, ma far pagare la verifica via webcam o presso uno sportello convenzionato. È una differenza concreta. Prima di cambiare provider, conviene leggere le condizioni aggiornate sul sito del gestore e verificare se la gratuità riguarda davvero il mantenimento del servizio.

Per PosteID SPID, inoltre, sono previste esenzioni dal canone di 6 euro. Non pagano i minorenni, gli utenti con almeno 75 anni, i residenti all’estero e i titolari di PosteID SPID a uso professionale. Per gli altri il primo anno resta gratuito, poi arriva il canone. Lo SPID nel 2026, quindi, non è diventato a pagamento per tutti: è entrato in una fase più frammentata, in cui la scelta del gestore conta più di prima.