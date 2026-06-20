Spid, se non lo hai rinnovato, poi utilizzare un altro documento che abbiamo tutti: come sostituirlo facilmente

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), infatti, non è più sempre gratuito: diversi fornitori del servizio hanno introdotto o annunciato costi di gestione e rinnovo, legati alla manutenzione delle piattaforme e alla sicurezza informatica.
In alcuni casi il pagamento è già realtà, mentre in altri diventerà progressivo. Tra i provider più noti, alcuni prevedono un canone annuale per mantenere attiva l’identità digitale, soprattutto dopo il primo periodo di utilizzo gratuito.
Questo cambiamento sta spingendo molti cittadini a chiedersi: esiste un’alternativa valida e senza costi aggiuntivi?
L’alternativa allo SPID già disponibile per tutti
La risposta è sì, e riguarda un documento che molti italiani possiedono già: la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Attraverso l’app ufficiale CieID, infatti, è possibile accedere agli stessi servizi digitali garantiti dallo SPID, inclusi portali della Pubblica Amministrazione, servizi sanitari e pratiche online. In pratica, la CIE diventa un vero sistema di identità digitale alternativa e gratuita.
Per utilizzarla è necessario disporre di:
- uno smartphone con tecnologia NFC attiva
- la carta d’identità elettronica valida
- i codici PIN e PUK associati al documento
Una volta configurata, la carta permette l’accesso ai servizi online semplicemente avvicinandola al telefono e confermando l’autenticazione tramite app. Il sistema utilizza un livello di sicurezza elevato, basato su certificati digitali e crittografia avanzata, rendendolo affidabile quanto lo SPID.
La CIE non serve solo per entrare nei portali pubblici, ma anche per firme digitali e verifiche di identità sempre più diffuse.
Cosa fare se si perdono PIN e PUK
Uno degli ostacoli più comuni riguarda proprio i codici di sicurezza. Il PIN è necessario per l’accesso iniziale, mentre il PUK serve per sbloccare o recuperare il PIN in caso di errori ripetuti.
Se questi codici vengono smarriti, non è necessario rifare la carta: è possibile recuperarli tramite la procedura ufficiale. Il processo prevede l’uso dell’app CieID e la verifica fisica della carta tramite smartphone con NFC.
In sintesi, i passaggi principali sono:
- avvio dell’app CieID
- accesso alla funzione di recupero
- scansione della carta tramite NFC
- verifica tramite codice OTP ricevuto
- ripristino dei codici di sicurezza
Con l’evoluzione dei servizi digitali, la CIE sta diventando una soluzione sempre più centrale. Non solo per sostituire lo SPID a pagamento, ma anche per offrire un sistema unico, sicuro e integrato per l’identità digitale dei cittadini.
Per molti utenti, quindi, il passaggio non è più solo una scelta alternativa: è una vera evoluzione naturale verso un’identità digitale più moderna e stabile.