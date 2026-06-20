Spid, se non lo hai rinnovato, poi utilizzare un altro documento che abbiamo tutti: come sostituirlo facilmente

Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), infatti, non è più sempre gratuito: diversi fornitori del servizio hanno introdotto o annunciato costi di gestione e rinnovo, legati alla manutenzione delle piattaforme e alla sicurezza informatica.

In alcuni casi il pagamento è già realtà, mentre in altri diventerà progressivo. Tra i provider più noti, alcuni prevedono un canone annuale per mantenere attiva l’identità digitale, soprattutto dopo il primo periodo di utilizzo gratuito.

Questo cambiamento sta spingendo molti cittadini a chiedersi: esiste un’alternativa valida e senza costi aggiuntivi?

L’alternativa allo SPID già disponibile per tutti

La risposta è sì, e riguarda un documento che molti italiani possiedono già: la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Attraverso l’app ufficiale CieID, infatti, è possibile accedere agli stessi servizi digitali garantiti dallo SPID, inclusi portali della Pubblica Amministrazione, servizi sanitari e pratiche online. In pratica, la CIE diventa un vero sistema di identità digitale alternativa e gratuita.

Per utilizzarla è necessario disporre di:

uno smartphone con tecnologia NFC attiva

la carta d’identità elettronica valida

i codici PIN e PUK associati al documento

Una volta configurata, la carta permette l’accesso ai servizi online semplicemente avvicinandola al telefono e confermando l’autenticazione tramite app. Il sistema utilizza un livello di sicurezza elevato, basato su certificati digitali e crittografia avanzata, rendendolo affidabile quanto lo SPID.

La CIE non serve solo per entrare nei portali pubblici, ma anche per firme digitali e verifiche di identità sempre più diffuse.

Cosa fare se si perdono PIN e PUK

Uno degli ostacoli più comuni riguarda proprio i codici di sicurezza. Il PIN è necessario per l’accesso iniziale, mentre il PUK serve per sbloccare o recuperare il PIN in caso di errori ripetuti.

Se questi codici vengono smarriti, non è necessario rifare la carta: è possibile recuperarli tramite la procedura ufficiale. Il processo prevede l’uso dell’app CieID e la verifica fisica della carta tramite smartphone con NFC.

In sintesi, i passaggi principali sono:

avvio dell’app CieID

accesso alla funzione di recupero

scansione della carta tramite NFC

verifica tramite codice OTP ricevuto

ripristino dei codici di sicurezza

Con l’evoluzione dei servizi digitali, la CIE sta diventando una soluzione sempre più centrale. Non solo per sostituire lo SPID a pagamento, ma anche per offrire un sistema unico, sicuro e integrato per l’identità digitale dei cittadini.

Per molti utenti, quindi, il passaggio non è più solo una scelta alternativa: è una vera evoluzione naturale verso un’identità digitale più moderna e stabile.