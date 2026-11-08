Spid si cambia ancora, attenzione a quale scegliere: ci sono differenze

Scegliere un’identità digitale sembra un passaggio semplice, ma tra i diversi gestori SPID possono nascondersi differenze importanti che incidono sull’utilizzo quotidiano dei servizi online.

In Italia, chi deve attivare o cambiare le credenziali si trova davanti a modalità di riconoscimento differenti, condizioni economiche non sempre uguali e livelli di protezione da valutare. Anche l’accesso dall’estero può dipendere dal fornitore scelto. Prima di completare la registrazione, conviene quindi confrontare costi, sicurezza e praticità, senza fermarsi alla prima proposta disponibile.

SPID, come farsi riconoscere: sportello, webcam, CIE, CNS e firma digitale

Per ottenere lo SPID, il primo passo è sempre lo stesso: dimostrare la propria identità. È qui che iniziano le differenze più concrete tra un gestore e l’altro. Si può fare di persona, negli uffici dei gestori, agli sportelli delle amministrazioni abilitate o in attività convenzionate. È la strada più classica, spesso scelta da chi preferisce parlare con un operatore e chiudere la pratica allo sportello.

C’è poi il riconoscimento via webcam, con un addetto collegato da remoto oppure con una procedura audio-video. In alcuni casi può essere richiesto anche un piccolo versamento tramite bonifico. Chi ha già gli strumenti adatti può invece muoversi più in fretta con Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi o firma digitale. Servono però app, PIN, lettori smart card o dispositivi compatibili. Attenzione ai costi: alcuni gestori rendono gratuito il riconoscimento con CIE o CNS, mentre la webcam può essere a pagamento. Un dettaglio che pesa, soprattutto se lo SPID serve subito.

I tre livelli di sicurezza SPID: quale serve davvero

Altro punto da guardare bene sono i livelli di sicurezza SPID, che AGID divide in tre categorie. Il livello 1 permette l’accesso con nome utente e password. È il più semplice e oggi viene usato soprattutto per servizi meno delicati.

Il livello 2 aggiunge un codice temporaneo, il cosiddetto OTP, oppure una conferma tramite app su smartphone o tablet. È quello che si incontra più spesso quando si entra nei portali pubblici, dal fascicolo sanitario ai servizi fiscali. Il livello 3, invece, richiede le credenziali SPID e altri strumenti di protezione, anche fisici, come smart card o dispositivi dedicati. Non serve tutti i giorni, ma può essere richiesto quando la verifica dell’identità deve essere più forte.

Per questo scegliere un gestore che offre anche il livello 3 può tornare utile a professionisti, imprese o utenti che non vogliono ritrovarsi poi a cambiare servizio. “Meglio controllare prima”, ripetono spesso agli sportelli. Ed è un consiglio semplice, ma sensato.

Gestori SPID a confronto: chi offre attivazione gratuita, livello 3 e uso dall’estero

Secondo le informazioni pubblicate da AGID, i gestori Aruba ID, InfoCert ID, Namirial ID, Poste ID e Sielte ID offrono anche il livello 3. Altri operatori, come Intesa ID, Lepida ID, Register.it, TeamSystem ID, TIM ID ed Etna ID, si fermano invece ai livelli 1 e 2. Quasi tutti permettono l’uso sia dall’Italia sia dall’estero. L’eccezione è TeamSystem ID, indicato per Italia e Unione europea.

Sul fronte dei costi, la situazione cambia in base alla modalità scelta. Sielte ID è tra le soluzioni più lineari, perché include gratuitamente anche il riconoscimento via webcam, oltre a CIE e CNS. Lepida ID prevede modalità gratuite con CIE, CNS, firma digitale e alcuni slot webcam, mentre la procedura audio-video con bonifico può comportare un pagamento o una donazione.

Per Poste ID, l’attivazione è gratuita tramite app con CIE e PIN, ma può diventare a pagamento se si usa il documento elettronico senza PIN o il bonifico. La regola, prima di scegliere, è quindi una sola: controllare costo del riconoscimento, livello di sicurezza disponibile e copertura geografica. Tre voci piccole solo in apparenza, perché alla fine fanno la differenza.