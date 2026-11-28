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Se hai attivato lo SPID più di una volta — con provider diversi, magari per avere un accesso di riserva — preparati a un cambiamento importante. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 25 novembre 2026 un decreto che introduce il principio di spid una sola identità per persona: da oggi in avanti, ogni cittadino potrà avere un unico SPID personale, non più fino a dodici come consentito fino a ieri. La misura punta a chiudere una delle falle più sfruttate per le frodi digitali ai danni della pubblica amministrazione e dei privati.

Cosa prevedeva il vecchio sistema e perché era diventato un problema

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale — SPID — è lo strumento con cui i cittadini italiani accedono ai servizi online della pubblica amministrazione: dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, fino ai portali comunali. Fino all’approvazione del nuovo decreto, la normativa consentiva a ciascuna persona di registrare fino a 12 identità SPID distinte, ognuna presso un provider diverso.

In teoria, questa flessibilità aveva una logica: permetteva di scegliere il servizio preferito o di avere un accesso di backup. In pratica, però, ha aperto la porta a usi distorti. Chi voleva operare sotto identità multiple — per aggirare controlli, accedere a bonus riservati a specifiche categorie o commettere frodi nei confronti dello Stato — poteva farlo con relativa facilità, semplicemente attivando SPID presso più provider.

Il principio di spid una sola identità per uso personale

Il decreto approvato il 25 novembre 2026 stabilisce con chiarezza che ogni persona fisica può detenere una sola identità SPID per uso personale. Le identità professionali restano soggette a regole separate e non rientrano in questa limitazione, ma per il cittadino comune la regola è netta: uno e uno soltanto.

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La novità non è solo numerica. Cambia anche il modo in cui i provider — le aziende autorizzate a rilasciare lo SPID — devono verificare le richieste. Prima di emettere una nuova identità digitale, saranno obbligati a consultare l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), il registro nazionale che raccoglie i dati anagrafici di tutti i residenti in Italia. In questo modo il sistema potrà rilevare automaticamente se esiste già un’identità attiva intestata a quella persona, bloccando la creazione di duplicati.

Nella pratica significa che, anche se ti rivolgi a un provider diverso da quello con cui hai già attivato lo SPID, il sistema vedrà subito che sei già registrato e bloccherà la procedura.

Requisiti più severi per il riconoscimento

Il decreto interviene anche sulle modalità di riconoscimento, cioè sul processo con cui il provider verifica che tu sia davvero chi dici di essere. Le regole si fanno più rigide a seconda del livello di sicurezza dello SPID richiesto.

SPID di secondo livello : non è più ammesso il riconoscimento tramite firma digitale o firma elettronica qualificata. Metodi che, evidentemente, il legislatore ha ritenuto non sufficientemente robusti per garantire l’unicità dell’identità.

: non è più ammesso il riconoscimento tramite firma digitale o firma elettronica qualificata. Metodi che, evidentemente, il legislatore ha ritenuto non sufficientemente robusti per garantire l’unicità dell’identità. SPID di terzo livello: diventa obbligatorio il riconoscimento de visu, cioè di persona, davanti a personale autorizzato. Nessuna scorciatoia da remoto per il livello di sicurezza più elevato.

Queste restrizioni rendono più difficile creare identità false o duplicate, perché ogni passaggio critico richiede un controllo più diretto e verificabile.

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Il percorso del decreto: cosa manca ancora

Vale la pena sapere che il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri non è ancora legge definitiva. Prima di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diventare operativo, dovrà passare al vaglio del Parlamento e della Conferenza delle Regioni. Si tratta di un iter standard per questo tipo di provvedimento, ma significa che i tempi esatti di entrata in vigore non sono ancora certi.

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Il decreto si inserisce in un quadro più ampio di aggiornamento del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), il testo normativo che regola i servizi digitali pubblici in Italia. Non è quindi una misura isolata, ma parte di una revisione complessiva delle regole sull’identità digitale.

IT-Wallet e il futuro dell’identità digitale

C’è un altro elemento da tenere presente, soprattutto per chi usa lo SPID anche per accedere all’IT-Wallet, il portafoglio digitale che raccoglie documenti e credenziali in formato elettronico. Secondo quanto riporta Punto Informatico, la versione dell’IT-Wallet accessibile tramite SPID resterà disponibile solo fino a luglio 2027. Dopo quella data, il sistema di accesso potrebbe cambiare, e chi dipende da questa combinazione dovrà aggiornarsi.

È un segnale che il governo sta lavorando a una transizione più ampia verso nuovi strumenti di identità digitale, di cui lo SPID rappresenta solo una parte — per quanto ancora centrale nella vita quotidiana di chi interagisce con la pubblica amministrazione online.

Cosa fare adesso se hai più SPID attivi

Se in questo momento hai più di un’identità SPID attiva, è ragionevole aspettarsi che il decreto, una volta in vigore, preveda procedure per la gestione di queste situazioni pregresse. I dettagli operativi, però, non sono ancora stati definiti e dipenderanno dai provvedimenti attuativi che seguiranno la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il consiglio pratico, per ora, è di non attivare nuove identità SPID se ne hai già una funzionante, e di tenerti aggiornato sull’iter parlamentare del decreto. Quando le regole diventeranno operative, sapere già quale dei tuoi SPID vuoi mantenere ti farà risparmiare tempo e possibili complicazioni.

Avere spid una sola identità per persona può sembrare una limitazione, ma nella pratica cambia poco per chi usa il servizio in modo corretto: la stragrande maggioranza dei cittadini ha già un solo SPID attivo e non dovrà fare nulla. Il vero obiettivo è chiudere la porta a chi sfruttava la moltiplicazione delle identità per scopi fraudolenti — e su questo fronte, la stretta appare tutt’altro che prematura.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.