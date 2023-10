Spider Man 2 per PS5 in pre-ordine: risparmia adesso!

Da circa trent’anni intorno al personaggio di Spider Man vengono prodotti film e giochi di enorme successo. Si iscrive a questa lunga e sterminata lista anche Spider Man 2, che uscirà il 20 ottobre 2023 prossimo anche per PS5, ma che puoi già prendere in pre-ordine ora a 69,98 euro! Approfittane subito!

Spider Man 2 per PS5: la recensione

In questo gioco torneranno insieme i due Spider Man Peter Parker e Miles Morales ritornano per una nuova avventura mozzafiato. Potrai utilizzarli lanciandoli tra i grattacieli iconici di New York, saltando tra un tetto e l’altro e librandoli nel cielo grazie alle nuove ali di ragnatela. Passerai rapidamente da Peter Parker a Miles Morales per vivere due storie diverse e sfruttare due poteri incredibili. Il cattivo che dovrai affrontare è soprattutto un rinnovato Venom, il quale minaccia di sconvolgere e distruggere non solo le loro vite, ma anche le vite dei loro cari e di tutta la città.

Tra le novità più importanti annoveriamo l’effetto vibrazione reattiva del controller wireless DualSense che ti permette di controllare i poteri simbionti di Peter Parker e le abilità bioelettriche di Miles Morales. Nonché le nuove ambientazioni cittadine, piene di vita e belle da scoprire come i quartieri del Queens e Brooklyn. Vedrai New York sotto una nuova luce, ovviamente spettacolare. Tra i cattivi da affrontare troverai Kraven il Cacciatore, Lizard e un nuovo e originale Venom.

Se prendi ora Spider Man 2 per PS5 in pre-ordine riceverai un codice bonus contenente: un costume aracno-cavaliere per Peter con 3 varianti di colore aggiuntive, un gadget Ragnatela traente, 3 punti abilità. Cosa aspetti? Ora lo paghi solo 69,98 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.