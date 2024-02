Spioncino smart: sicurezza e praticità in SCONTO!

La sicurezza della propria casa o del proprio ufficio non è mai troppa. Tra i dispositivi che possono fare la differenza c’è, senza dubbio, quello di cui parliamo oggi. Ecco infatti lo spioncino smart targato EZVIZ: un prodotto dalle indiscusse qualità ad un prezzo molto interessante. Solo 149,99€ grazie allo sconto Amazon del 9%. Acquistalo subito e non te ne pentirai!

Spioncino smart di EZVIZ: un prodotto da non perdere!

Quando si è spesso lontani da casa, solitamente si cerca in tutti i modi di avere tutto sotto controllo. Proprio prendendo in esame questa esigenza, ci sono prodotti che rispondono a queste necessità.

Ecco quindi lo spioncino smart di EZVIZ: un prodotto che cambierà le regole! Permette non solo di acquisire in modo digitale le immagini che potete vedere dallo spioncino di casa, ma permette di essere utilizzato come una vera e propria videocamera di sorveglianza anche a distanza.

Si monta facilmente al posto dello spioncino: dalla parte esterna della porta, si posiziona il dischetto con a bordo la telecamera, il sensore PIR di movimento oltre che il tasto campanello. Dalla parte interna, un display da 4,3 pollici che vi permette di utilizzare la telecamera esterna quando necessario e, ovviamente, quando si rileva un movimento. Il dispositivo monta a bordo ovviamente una batteria molto grande da 4600 mAh: garantisce 3 mesi di utilizzo anche in base a quanto utilizzerete la videocamera.

La telecamera a bordo è un’unità 1080 P che può ovviamente essere controllata a distanza anche tramite APP. Da qui, potrete non solo guardare da remoto cosa accade, ma potrete impostare le regole di attivazione della videocamera oltre che accedere alle eventuali registrazioni. La vista della videocamera arriva a 166°. Oltre al cloud di EZVIZ, lo spioncino integra la possibilità di montare a bordo una microSD fino a 256GB. Lo spioncino integra inoltre un piccolo altoparlante oltre che un microfono: se suona qualcuno, è possibile ovviamente parlare con la persona dall’altra parte anche a distanza.

Questo spioncino smart di EZVIZ è un prodotto davvero completissimo che dovrebbe avere chiunque! Acquistalo subito e non te ne pentirai: oggi il prezzo è super conveniente! Solo 149,99€ grazie allo sconto Amazon del 9%. Cosa aspetti? Compralo subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.