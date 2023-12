Splendida catena LED di Natale con 8 modalità di luce a soli 22 euro!

Aneeway Catena luminosa di Natale, 16x2m, dotata di 400 LEDs, 8 Modalità diverse di luce, Timer, sia per interni che per esterni, luce bianco caldo, è in offerta con il 5% di sconto. Quindi la paghi solo 22,55 euro!

Aneeway catena LED di Natale: le caratteristiche

Stringa di luci LED per albero di Natale: 2 m * 16 strisce, 400 LED (25 LED * 16 strisce), distanza tra le lampade: 8 cm. Alimentazione di sicurezza 31V + cavo di alimentazione 5 m. Lo strato di albero LED dedicato è molto comodo da usare. Basta posizionare l’anello sopra la cima dell’albero e i singoli fili possono essere posizionati in modo flessibile sull’albero. Sedici strisce luminose colorate, 400 LED, dopo aver acceso il tuo albero risplende di una bella luce. Il cavo di alimentazione lungo 5 m consente di posizionare facilmente l’albero ovunque.

Realizzato in filo di rame puro, riciclabile, privo di radiazioni, sicuro ed ecologico. Luci a LED in materiale impermeabile, classe di protezione: IP55 per luci a LED, IP44 per spina EU. Adatto per uso interno ed esterno. Luci LED per alberi di Natale con 8 modalità di effetti di luce: 1. Luce continua, 2. Luce ondulata, 3. Sequenziale, 4. Bagliore, 5. Flash, 6. Dissolvenza, 7. Luminosità, 8 . Dream light). Dotato di funzione timer: se accendi il timer, la luce si accende tutti i giorni alla stessa ora e si accende per 6 ore, se il timer è spento, la catena luminosa si accende continuamente. Adatto per uso interno ed esterno, illuminazione per alberi di Natale, candele per alberi di Natale, reti luminose natalizie, barriere fotoelettriche, alberi di Natale. Molto adatto per creare ambienti di illuminazione in casa, feste, matrimoni, compleanni, Natale e altre ricorrenze, decorazione di giardini, terrazzi e balconi.

