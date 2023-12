SPLENDIDA lampada Philips Hue controllabile a voce o con app a soli 59 euro: approfitta dello sconto del 33%!

La lampada Philips Smart Hue Go sfrutta la tecnologia Bluetooth, quindi può essere gestibile a voce tramite dispositivi come Alexa, ma anche tramite app. E’ Dimmerabile, potenza 6W, colore Bianco. Grazie allo sconto del 33% la paghi solo 59,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Lampada Philips Smart Hue Go: le caratteristiche

In questa versione la Hue Go è stata potenziata la durata della batteria quando usata in wireless ed è stato migliorata la posizione del caricatore per evitare la poca stabilità quando inserito. Controllabile direttamente con la funzionalità Bluetooth dal tuo smarphone attraverso l’App dedicata.

Per accedere alle funzionalità completa del sistema di illuminazione smart Hue invece è necessario disporre di un Bridge Hue (venduto separatamente). Ecco le possibilità che il sistema Hue completo offre: controllo vocale, controllo intelligente anche fuori casa, facile regolazione, luce calda o fredda, luce per il relax o la concentrazione, luce per giochi. Utilizzalo come sveglia o per programmare l’orario: imposta l’ora, seleziona l’effetto di illuminazione desiderato, e risvegliati con una luce graduale che riproduce quella del sole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.