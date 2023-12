SPLENDIDO Mouse wireless per tutti i dispositivi a META' PREZZO: cambia fino a 7 LUCI!

Karfun ha ideato questo splendido Mouse wireless ricaricabile a LED con ricevitore USB, mouse wireless a 7 colori a 2,4 GHz, 1000-1600 DPI regolabile per Mac, Windows, Andriod e Microsoft. Oggi puoi prenderlo a metà prezzo, grazie alla combo sconto del 20% + Coupon del 30%. Quindi lo paghi solo 9 euro! Puoi anche testarlo con tutta calma, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Karfun Mouse wireless ricaricabile a LED: le caratteristiche

Mouse compatibile con un sistema con USB 2.0 e successivi. La tecnologia wireless a 2,4 GHz fornisce una connessione potente e affidabile, efficace fino a 10 metri di portata. Adattatore USB Hidden e Type-C, non è necessario collegare Bluetooth, Non è necessario installare alcun driver, basta collegare il ricevitore USB al laptop e il mouse inizierà a funzionare. La versione aggiornata del mouse con luci a LED aggiunge più divertimento alla noiosa vita in ufficio. La parte inferiore del mouse ha un interruttore, puoi cambiare le luci liberamente. Low-key o scintillante, cambia in un secondo, adatto per qualsiasi occasione.

Tre DPI regolabile USB mouse (1000, 1200, 1600). Sensazione confortevole: il mouse silenzioso dal design classico fornisce il massimo supporto e comfort per la tua mano. Il pulsante di disattivazione dell’audio riduce il rumore del 90%, rendendolo un mouse wireless ideale per uffici, sale conferenze, caffetterie, biblioteche, camere da letto, ecc., aiutandoti a concentrarti sul lavoro o sullo studio senza disturbare gli altri intorno a te. Design ultrasottile ed ergonomico, leggero e comodo, facile da trasportare o da viaggiare.

