SpO2 e MEGA BATTERIA: Huawei Band 8 costa APPENA 49€ su Amazon

La magia della Festa delle Offerte Prime, in scadenza proprio quest’oggi, ti regala un’altra incredibile offerta di Amazon che ha come protagonista l’apprezzatissima smartband economica Huawei Band 8. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 18%, il fitness tracker del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 49€.

Stiamo parlando di un wearable che non ha nulla da invidiare ai modelli di fascia medio-alta, malgrado il suo prezzo di vendita super accessibile.

La smartband Huawei Band 8 costa pochissimo su Amazon: occasione unica

Leggera, sottile e con una batteria che ti accompagna senza fatica per ben 14 giorni consecutivi, Huawei Band monta un bellissimo pannello touch a colori e un sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca e della SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue). Inoltre, come se non bastasse, la smartband a marchio Huawei supporta più di 100 modalità di allenamento ed è anche compatibile al 100% con i dispositivi iOS e Android.

Con un prezzo di vendita di appena 49€ su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime, la smartband economica del colosso cinese è pronta a sorprenderti fin da subito con le numerose funzionalità smart; mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno con i servizi Prime di Amazon.

