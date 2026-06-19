Spunta un nuovo tasto segreto su Google Chrome che dimezzerà il tuo lavoro quotidiano

Google continua a spingere sull’intelligenza artificiale e questa volta nel mirino c’è direttamente Chrome, il browser più utilizzato al mondo.

Nelle versioni sperimentali del programma è infatti comparso un nuovo pulsante dedicato ad AI Mode, una funzione che promette di trasformare il modo in cui gli utenti cercano informazioni online.

L’obiettivo è chiaro: rendere l’accesso all’assistente AI sempre più immediato, riducendo il numero di passaggi necessari per avviare una ricerca avanzata e favorendo un’esperienza più simile a una conversazione che a una tradizionale ricerca su Google.

Le novità sono state individuate nella versione Chrome Canary, il canale sperimentale utilizzato da Google per testare nuove funzioni prima di un eventuale rilascio pubblico. Qui è emersa la presenza di un pulsante contestuale che permette di richiamare rapidamente AI Mode, senza dover passare dalla classica pagina dei risultati di ricerca.

Secondo quanto emerso dai test, la funzione sarebbe collegata a specifici flag sperimentali e non risulta ancora attiva per tutti gli utenti. Proprio per questo motivo non è detto che la novità arrivi nella versione stabile di Chrome, ma rappresenta comunque un’indicazione molto chiara della direzione scelta da Google.

La ricerca tradizionale potrebbe cambiare

Negli ultimi mesi Google ha investito enormemente nelle funzionalità basate su Gemini e sull’AI generativa. AI Mode permette già di formulare domande complesse, ottenere risposte sintetiche e approfondire un argomento senza aprire decine di schede differenti.

L’idea alla base del nuovo pulsante è semplice: invece di digitare una ricerca e consultare una lunga lista di collegamenti, l’utente potrebbe interagire direttamente con un assistente intelligente capace di analizzare più fonti contemporaneamente e fornire una risposta immediata.

Non a caso Google sta già sperimentando soluzioni che portano l’utente direttamente in AI Mode dalla barra degli indirizzi, saltando completamente la classica pagina dei risultati. La società ha precisato che si tratta soltanto di test esplorativi e che non esistono piani immediati per sostituire la ricerca tradizionale, ma il messaggio è piuttosto evidente.

L’evoluzione di AI Mode non riguarda soltanto le ricerche. Google ha già introdotto una modalità che consente di aprire i siti web accanto alla finestra dell’assistente, mantenendo la conversazione attiva mentre si naviga tra le pagine. In questo modo è possibile leggere un articolo, confrontare prodotti o consultare documenti senza perdere il contesto della ricerca iniziale.

La strategia sembra puntare verso un browser in cui l’intelligenza artificiale accompagna costantemente l’utente, trasformandosi da semplice strumento di ricerca a vero e proprio supporto durante tutta la navigazione.

Per il momento il nuovo pulsante resta confinato ai test interni, ma osservando la velocità con cui Google sta integrando l’AI nei suoi servizi, è difficile immaginare che questa sia soltanto una prova destinata a rimanere nel cassetto.