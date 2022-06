Spyro Reignited Trilogy: l'avventura EPICA su Switch (29€)

Non so tu, ma io con Spyro ci son cresciuta. Fin da piccola amavo guardare le persone giocarlo e soprattutto mi divertivo un sacco a rincorrere quel ladro fin troppo veloce. Ei, quelle uova sono mie!

Se un po’ di nostalgia la senti anche tu, sappi che puoi annullarla in 0.2 secondi con questa versione per Nintendo Switch. Ora che è in promozione ti conviene proprio, te la porti a casa con soli 29€ e non ci pensi più.

Ovviamente le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia, soprattutto se hai i servizi Prime attivi sul tuo account.

Spyro Reignited Trilogy: più di 100 livelli da amare

Spyro e Sparx tornano a farti divertire. Mi raccomando non trascurare quella libellula troppo carina e dalle da mangiare tante farfalle perché color giallo è bellissima.

In questa remastered del titolo colossal di PlayStation, hai disponibili più di 100 livelli da rivere dalla A alla Z. In modo particolare trovi i primi tre titoli della saga tutti rammodernati che ti fanno vivere gli albori della storia.

Non lo hai mai giocato? Meglio ancora, devi recuperare assolutamente. In modo particolare i giochi inclusi sono:

Spyro the Dragon,

Spyro 2: Ripto’s Rage!

Spyro: Year of the Dragon.

Ho solo un consiglio: stai attento perché diventerà una droga e non potrai più fare a meno. Ovviamente, oltre alle varie storie e ai vari luoghi da visitare per raccogliere gemme e risolvere i problemi, incontrerai tanti vecchi amici. Mi vengono in mente Hunter, Agente 9 e Sheila, in alcune occasioni prenderai persino il loro posto.

Mamma mia, ma che voglia sfrenata di giocarci e tu? Acquista subito la tua copia del gioco su Amazon, ora che è in promozione è proprio il momento. Te la porti a casa con appena 29€ grazie al ribasso del 25%. Le spedizioni sono gratuite e veloci in Italia.

