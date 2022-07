SSD 870 Evo di Samsung: ora tuo con uno sconto di oltre 30 euro su Amazon

Il Samsung 870 Evo da 1 TB è un SSD dotato della nuova memoria V-NAND TLC a 128 strati, e grazie ad un nuovo controller supera di molto il vecchio 860 Evo. Disponibile ora su Amazon ad un prezzo davvero speciale: soli 106,96€ invece di 139,99€.

Nel modello da 1 TB, la maggior parte dei miglioramenti li vediamo nel test di trasferimento di cartelle da 10 GB: nei vari benchmarks riesce a ridurre di oltre 10 secondi il tempo di trasferimento. Inolter, ha una resistenza in scrittura molto maggiore (600 scritture su unità totali) rispetto agli altri modelli, che possono gestire solo 360 scritture su unità totali.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Samsung 870 EVO offra velocità di lettura e scrittura sequenziale di 560 MB/s e 530 MB/s, rispettivamente, mentre le prestazioni per la scrittura casuale dovrebbe arrivare fino a 98.000 IOPS in lettura e 88.000 IOPS in scrittura. Questo è solo un leggero aggiornamento delle prestazioni di lettura sequenziale rispetto ai 550 MB/s offerti dall’860 EVO (poiché le prestazioni dell’unità sono limitate dall’interfaccia SATA).

Samsung afferma un aumento generale del 38% per quanto riguarda la velocità delle prestazioni di lettura casuale. Per aiutare a sostenere questi numeri, la linea EVO sfrutta la tecnologia Intelligent TurboWrite. Nella scrittura a 64K, il Samsung 870 EVO da 1 TB ha raggiunto il picco di 5.902 IOPS (o 369 MB/s) con 2.692 ms. Infine, grazie al fattore di forma da 2.5″, può essere montato in qualsiasi PC, anche i case mini-ATX. Un vantaggio per chi cerca prestazioni ma non vuole occupare eccessivo spazio.

Grazie allo sconto del 24% potrai acquistarlo su Amazon ad un prezzo molto vantaggioso, e se ti abboni al servizio Prime potrai richiedere la spedizione gratuita per qualsiasi prodotto!

