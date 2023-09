SSD Corsair Force MP510, la tua PlayStation diventa una FERRARI con appena 53€

L’SSD Corsair Force MP510 M.2 NVMe PCIe Gen3 x4 è un’unità di archiviazione ad alte prestazioni progettata per migliorare notevolmente la velocità e la capacità di risposta del tuo computer. Con velocità di lettura sequenziale fino a 3.480 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 3.000 MB/s, questo SSD offre prestazioni eccezionali per una vasta gamma di applicazioni.

Acquistalo ora su Amazon a soli 53€ grazie al mega sconto del 39%. Le spedizioni sono rapide e sicure con Prime. Con velocità di lettura e scrittura straordinarie, questa SSD è in grado di accelerare notevolmente il tuo sistema, rendendolo più reattivo e veloce.

Velocità eccezionali per la tua console o il tuo PC

Questo SSD offre prestazioni straordinarie con velocità di lettura e scrittura sequenziali molto elevate. Ciò significa che i tempi di avvio del sistema, il caricamento delle applicazioni e il trasferimento di file saranno significativamente più rapidi. Con una capacità di archiviazione di 960 GB, avrai spazio sufficiente per archiviare una vasta gamma di file, inclusi documenti, foto, video e giochi.

La tecnologia NVMe (Non-Volatile Memory Express) garantisce un’efficienza energetica ottimizzata e una latenza ridotta, consentendo un accesso più rapido ai dati. Corsair è noto per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti, e questo SSD non fa eccezione. È progettato per durare nel tempo e mantenere alte prestazioni. L’unità SSD M.2 si collega direttamente alla scheda madre attraverso un connettore M.2, rendendo l’installazione semplice e priva di cavi.

Grazie alle sue prestazioni elevate, questo SSD è ideale per i gamer che desiderano ridurre i tempi di caricamento dei giochi e migliorare l’esperienza di gioco complessiva. L’unità M.2 è molto compatta e non richiede spazio aggiuntivo nel case del computer.

Corsair offre software di gestione SSD che consente di monitorare lo stato e la salute del tuo drive, nonché di aggiornare il firmware. Acquistalo ora su Amazon a soli 53€ e grazie al mega sconto del 39% dai più potenza alla tua console. Le spedizioni sono rapide e sicure con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.