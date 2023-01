SSD Crucial BX500 da 480 GB quasi alla metà del prezzo su Amazon

Crucial è uno dei maggiori produttori nel mercato degli SSD grazie alla sua capacità di utilizzare i propri chip NAND, prodotti dalla società madre Micron. L’SSD Crucial BX500 è stato annunciato da poco e tutti si aspettavano che utilizzasse la nuova tecnologia flash QLC. Anche se questo non è il caso, il Crucial BX500 è costruito con il chip flash Micron TLC e un controller Silicon Motion SM2258 nella variante XT. Acquistalo ora su Amazon a soli 32,70€ invece di 58,47€.

La caratteristica speciale di BX500 è che non utilizza un chip DRAM, il che riduce significativamente il costo dei componenti per nuove fasce di prezzo che prima erano impossibili anche con SSD basati su TLC. Naturalmente, la mancanza di DRAM comporta un calo delle prestazioni, ma poiché il BX500 è destinato a un mercato in cui ogni euro conta, questo non dovrebbe essere un grosso problema per i consumatori che cercano un SSD entry-level economico che offra prestazioni migliori.

Il BX500 può essere acquistato in diverse capacità di memoria: 120 GB, 240 GB e 480 GB , che è la versione di cui stiamo parlando oggi nell’articolo. La garanzia è fissata a tre anni per tutti questi modelli.

E’ ottimo per il gaming?

Il BX500 da 480 GB ha una durata prevista di 120 TBW (terabyte scritti). Questo valore di durata è una stima della durata dell’SSD, inoltre ha un’interfaccia SATA 3. E con un fattore di forma da 2,5 pollici, può entrare in qualsiasi pc.

Utilizzando un SSD al posto di un disco rigido per l’archiviazione, aumenti la velocità con cui il tuo computer può leggere e scrivere dati. I giochi non scrivono molti dati nell’archiviazione, quindi la metrica delle prestazioni più critica è la velocità di lettura.

Alcuni giochi potrebbero anche non leggere molto spesso dal tuo dispositivo di archiviazione. Se disponi di una quantità di memoria (RAM) adeguata, i giochi a mondo chiuso ottimizzati potrebbero caricare gran parte del livello in memoria al primo colpo. La memoria è molto più veloce persino di un’unità a stato solido, quindi ha senso che un gioco mantenga i dati di gioco in memoria quando può. Approfitta ora dello sconto del 44% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.