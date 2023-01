SSD Crucial P5 Plus da 2 TB su Amazon in sconto: risparmia circa 100 euro

Mentre i concorrenti stanno lavorando per superare i limiti dell’attuale capacità PCIe 4.0, Crucial ha deciso di andare sul sicuro con l’introduzione del suo nuovo SSD NVMe PCIe 4.0, ottimizzandolo per carichi di lavoro e affidabilità specifici piuttosto che cercare di superare gli altri. Arriva da una velocità fino a 6,6 GBps ed è acquistabile su Amazon a soli 204,24€ invece di 301,64€.

Il P5 Plus di Crucial viene venduto nelle soluzioni da 500 GB, 1 TB e 2 TB e ha un prezzo aggressivamente basso per un SSD PCIe 4.0. In termini di prestazioni, è valutato per offrire velocità sequenziali fino a 6,6/5,0 GBps in lettura/scrittura e può gestire fino a 720.000/700.000 IOPS in lettura/scrittura casuali quando viene assegnato a pieno carico, grazie all’accelerazione di scrittura dinamica (cache SLC di Crucial implementazione).

Come il P5 e la maggior parte dei concorrenti di fascia alta, viene fornito con una garanzia di cinque anni ed è valutato per capacità di resistenza simili. Grazie in parte a RAIN (Redundant array of independent NAND), un algoritmo di integrità dei dati multistep e LDPC ECC, Crucial classifica il P5 Plus in modo che possa sopportare fino a 1.200 TB di scritture alla massima capacità.

Il P5 Plus supporta TRIM, S.M.A.R.T. reporting dei dati, funzionalità di cancellazione sicura e crittografia dell’intero disco AES a 256 bit con accelerazione hardware basata sulla specifica TCG OPAL 2.0. Se abilitato, può mantenere i tuoi dati bloccati e al sicuro dalle mani dei ladri se dovessi perdere il tuo prezioso hardware a causa di circostanze impreviste. Poiché è compatibile con OPAL 2.0, è anche compatibile con Windows BitLocker.

Il P5 Plus di Crucial viene utilmente fornito con una vite M.2, nel caso in cui il tuo sistema ne fosse sprovvisto. Crucial fornisce anche alcuni software di clonazione per formattare il P5 Plus.

Crucial Storage Executive ti consente di monitorare l’unità, nonché di aggiornarne il firmware e abilitare determinate funzionalità come la cache momentum, che è simile alla cache DRAM in modalità rapida di Samsung Magician. L’azienda fornisce anche download per Acronis True Image for Crucial, che consente di clonare i dati da vecchie unità al P5 Plus. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

