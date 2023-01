SSD Crucial X6 da 1TB in SUPER offerta su Amazon (91,99€)

Con l’unità SSD Crucial X6 da 1TB puoi portarti dietro ovunque tu sia fino a 20.000 foto, 6.000 brani musicali, 100 ore di video e 400 GB di documenti. È compatibile con PC, Mac, smartphone Android e iPad Pro, oltre a essere supportato anche da Micron, tra i principali produttori di chiavette USB al mondo.

Interrompi oggi stesso i costosi abbonamenti ai servizi cloud e approfitta dell’ottima offerta Amazon di queste ore per acquistare a soli 91,99 euro Crucial X6 da 1TB. Puoi anche scegliere di non pagare tutto subito ma in 5 comode rate senza interessi da 18,40 euro al mese.

Super offerta Amazon sull’unità SSD Crucial X6 da 1TB

Se hai bisogno di collegarla a PS4 e Xbox One, seleziona il modello con adattatore USB-A disponibile accanto al modello protagonista dell’offerta: lo paghi soli 10 euro in più (con lo stesso spazio di archiviazione da 1TB), beneficiando sempre della spedizione gratuita offerta da Amazon.

Gli altri tagli di memoria disponibili sono 500GB, 2TB e 4TB, sia nel caso tu scelga la sola unità SSD sia nel caso decida di acquistare anche l’adattatore.

Un’ultima cosa: l’acquisto dell’SSD Crucial X6, qualunque sia il taglio di memoria selezionato, ti dà diritto a ricevere uno sconto di 10 per l’abbonamento Microsoft 365 Family. Ottimo, no?

Metti in carrello ora Crucial X6 da 1TB per risparmiare oltre 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e avere la possibilità di pagare in 5 rate senza interessi da 18 euro al mese.

