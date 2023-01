SSD Crucial X6 da 2 TB: quasi 100 euro di sconto ora su Amazon

Con l’X6, Crucial ha creato un’unità a stato solido esterna da 2 TB per coloro che cercano un dispositivo di archiviazione adeguatamente piccolo e con connettività di tipo C. È un SSD portatile senza fronzoli ma lascerà coloro che hanno bisogno di velocità di stucco. Compatibile anche con USB 3.2 Gen 2 o Thunderbolt 3. Acquistalo ora su Amazon a soli 163,27€ invece di 240,03€.

Il prodotto viene fornito con una garanzia di tre anni, che è in linea con il resto del mercato ma sembra leggero rispetto al T5 di Samsung che ha una garanzia di 5 anni.

La prima cosa che noti del Crucial X6 è quanto è piccolo; non è una chiavetta USB ma si avvicina molto. Con 68,83 x 64 x 10,92 mm, per un peso di soli 42 g senza cavo, è leggermente più grande e un po’ più leggero del suo concorrente più vicino, l’acclamato Portable T5 di Samsung, che è stato lanciato nel 2017. Quest’ultimo è nato come prodotto premium e sta ora entrando nel mainstream mentre l’X6 è chiaramente rivolto a una clientela sensibile al prezzo, data la sua custodia in plastica nera minimalista che è adornata dal logo Crucial.

All’interno dell’unità sono presenti un bridge ASMedia ASM235CM USB 3.2 Gen 2 e un controller Silicon Motion SM2259XT, insieme a un flash QLC 3D Micron a 96 strati. Supporta UASP e TRIM e, come previsto, è un dispositivo di archiviazione basato su SATA probabilmente basato sulla gamma di prodotti SSD interni entry level di Crucial, il BX500, il che significa che è probabile che sia senza DRAM.

Si noti che, a differenza della maggior parte dei suoi concorrenti, l’X6 non viene fornito con alcun software o cavo da tipo A a tipo C: viene fornito solo un cavo da tipo C a tipo C e si deve pagare un extra per un adattatore .

Arriva inoltre ad una velocità fino a 540 Mbps tramite l’interfaccia USB 3.1 Gen-2 Type-C. I benchmark mostrano che il Crucial X6 si comporta in generale sulle aspettative. I numeri di CrystalDiskMark non erano sorprendenti, il più ottimista ha raggiunto 464 Mbps e 432 Mbps con velocità di lettura/scrittura.

Un singolo file da 10 GB è stato trasferito in meno di 33 secondi, ottenendo una velocità di trasferimento di oltre 300 Mbps, migliore di molti dei concorrenti che abbiamo testato di recente. È probabile che non otterrai gli stessi livelli di prestazioni con versioni più piccole di questa unità. Le unità più grandi possono scrivere su più chip NAND contemporaneamente e velocizzare il processo di lettura/scrittura. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

