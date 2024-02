SSD esterno da 1 TB Crucial: qualità a prezzo BOMBA!

Basta servizi cloud! Ecco il prodotto che ti permetterà di risparmiare un sacco! Parliamo dell’SSD esterno da 1 TB targato Crucial. Oggi è in super sconto Amazon del 17% e costa solo 82,99€! Si tratta del modello X9 che garantisce non solo molto spazio a disposizione, ma anche velocità nel trasferimento dati e grandissima sicurezza!

Salvare i tuoi file non sarà più un problema! SSD esterno da 1 TB in sconto COLOSSALE!

Quando si ha necessità di salvare moltissimi dati, ma non si vuole ricorrere ad un abbonamento cloud, l’unica alternativa è comprare un disco di memoria esterno. Il mercato ne è pieno, ma sono pochissimi i prodotti davvero validi. Tra quelli più interessanti, ci sono i prodotti a marchio Crucial. L’azienda, da anni, si è contraddistinta per grandissima qualità, velocità, ma dai prezzi più che interessanti.

L’SSD esterno da 1 TB Crucial X9 è una perfetta sintesi di quanto detto prima: un disco esterno di qualità, molto veloce e davvero affidabile!

Si tratta di un disco molto discreto ed elegante dal form factor classico per questo tipo di prodotti. La variante in sconto vi permette non solo di ricevere il disco, ma anche il cavetto USB-C 3.2 oltre che l’adattatore per connetterlo ai device USB-A. Ovviamente, questo disco è perfetto non solo per essere utilizzato con un Mac o un PC, ma anche con smartphone e tablet con ingresso USB-C.

Parlando di specifiche, questo SSD esterno da 1 TB permette di raggiungere velocità in lettura di massimo 1.050 MB/s: velocità molto più elevate rispetto ai tradizionali dischi più economici. Permette quindi di essere molto rapido nel backup del vostro computer oltre che nel trasferimento dei file.

Con l’acquisto di questo prodotto, si ricevono ben 3 mesi di Mylo Photos+ e un mese di Acrobat Pro. Ottimo se pensiamo al costo singolo di questi software.

Approfitta subito della promo e acquista oggi stesso l’SSD esterno da 1 TB targato Crucial. Il motivo? Il prezzo! Questo device oggi costa solo 82,99€ grazie allo sconto Amazon del 17%. Cosa aspetti? Porta i tuoi backup e lo storage di dati ad un livello che non hai mai visto prima!

