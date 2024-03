SSD Esterno Samsung: lo SCONTO di oggi è davvero IMPERDIBILE

Un archivio portatile esterno è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per salvare i nostri dati preziosi e portarli in giro per tutto il mondo. Tuttavia, necessitiamo comunque di un dispositivo che sia efficiente e, per stare al passo coi tempi, deve essere veloce. L’SSD Esterno di Samsung da 1 TB è la risposta a questi problemi, e solo per oggi lo potrai acquistare su Amazon con uno sconto del 35% che fissa il prezzo finale a soli 104,54€.

SSD Esterno Samsung su Amazon: uno sconto da non farsi scappare

Questo SSD esterno di Samsung da 1 TB è tutto ciò di cui hai bisogno per tenere i tuoi dati al sicuro. La sua velocità di trasferimento riesce ad arrivare fino a 1050 MB/s che, in media, è 9.5x volte più veloce di HDD esterno tradizionale. Dispone di un interfaccia USB 3.2 di seconda generazione ed è retrocompatibile. La sua scocca in metallo ti consente di evitare qualsiasi malfunzionamento dovuto da urti, riuscendo a sopportare delle cadute anche da 2 metri di altezza.

Potrai rimanere anche più al sicuro con questo prodotto, essendo che puoi aumentare la sicurezza grazie alla protezione con password opzionale ed encription hardware AES 256 bit. Supporta i vari sistemi operativi disponibili: da Windows 7 e successivi, MaC OS X 10.10 e successivi, Android 5.1 (Lollipop) e successivi. Se hai un dispositivo che ha dei sistemi operativi più datati, l’SSD esterno potrebbe non funzionare.

All’interno della confezione troveremo dei cavi utili alla nostra causa, tra cui USB Tipo C a C e USB Tipo C a A. Acquista subito questo fantastico prodotto di Samsung, solo per oggi è in sconto su Amazon con una detrazione del 35% che fissa il prezzo finale a 104,54€.

