SSD interno Crucial BX500 da 1TB al minimo storico su Amazon (65€)

Se hai bisogno di velocizzare le prestazioni del tuo vecchio PC, caricare i file in maniera istantanea e migliorare la durata della batteria, non serve che acquisti un nuovo PC: l’SSD interno BX500 del marchio Crucial è la soluzione più adatta per le tue esigenze, con un imbattibile rapporto qualità-prezzo.

Nelle ultime ore Amazon ha lanciato l’offerta al minimo storico per il dispositivo Crucial BX500 da 1TB, con il prezzo crollato a 65 euro, in sconto del 21% rispetto al prezzo consigliato (pari a 82 euro). L’articolo è venduto e spedito da Amazon, ciò ti offre una garanzia pressoché totale (oltre alla consegna rapida dell’articolo a casa tua già nella giornata di domani).

Minimo storico per Crucial BX500 da 1TB (SSD interno)

Crucial è un marchio di riferimento nel settore specifico degli SSD e con quest’ultimo dispositivo si conferma al vertice del mercato anche alla voce rapporto qualità-prezzo. Grazie alla tecnologia flash, il tuo PC o computer desktop otterrà una velocità supersonica a un prezzo stracciato, dato che Crucial BX500 appartiene alla fascia degli SSD economici.

Non devi nemmeno preoccuparti dell’installazione, dal momento che inclusa nella confezione trovi una guida passo-passo che ti mostrerà come preparare e installare il disco.

Ti farà inoltre piacere sapere che l’acquisto dell’SSD interno BX500 di Crucial ti permette di ricevere un accredito di 100 euro se scegli di richiedere la carta aziendale di Amazon appartenente al circuito American Express. Trovi maggiori informazioni sull’argomento alla pagina dell’offerta.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul disco SSD interno da 1TB per risparmiare quasi 20 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.