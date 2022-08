SSD Interno Crucial P2 da 1 TB su Amazon: approfitta ora del

Costruito con il chip Micron 3D NAND, l’SSD interno Crucial P2 NVMe PCIe M.2 da 1 TB utilizza la tecnologia NVMe e l’interfaccia PCIe Gen 3 M.2 per garantire prestazioni rapide. Acquistalo su Amazon a soli 83,22€ invece di 122,45€.

Che si tratti di caricare giochi, archiviare file di lavoro o creare contenuti ad una velocità incredibile: utilizzalo per i tuoi progetti e sfruttalo per giocare al massimo delle possibilità. Per quanto riguarda le prestazioni, ha una velocità massima di lettura e scrittura fino a 2400 MB/s e 1800 MB/s rispettivamente. Una volta installato, gli utenti possono sfruttare Crucial Storage Executive e il software Acronis True Image for Crucial inclusi per la gestione dell’integrità dell’unità e il backup dei dati.

Mentre un’unità SSD SATA può offrire un notevole aumento delle prestazioni rispetto a un disco rigido standard da 3,5″, un’unità NVMe è più veloce di circa 10 volte. Utilizzando l’interfaccia PCIe Gen 3, questi SSD possono supportare velocità di lettura sequenziale di oltre 2000 MB/s. Il P2 è dotato di Dynamic Write Acceleration, che essenzialmente programma un pool di flash TLC come SLC più veloce per garantire prestazioni di scrittura più veloci.

Le unità sono dotate di SSD Toolbox, Storage Executive e Acronis True Image di Crucial (tramite download). Crucial Storage Executive è ricco di funzionalità. Con esso, puoi ottimizzare le prestazioni, gestire la sicurezza dei dati o anche semplicemente aggiornare il firmware, tra le altre funzionalità. Acronis True Image ti consente di clonare i tuoi dati o creare immagini di sistema gratuitamente purché tu abbia un SSD Crucial collegato, ma alcune delle funzionalità di backup non sono incluse se non acquisti la versione completa. Acquistalo su Amazon approfittando dello sconto del 32%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

