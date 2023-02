SSD interno da 240GB Kingston a quasi metà prezzo su Amazon (23,99€)

Chi l’ha detto che quando il PC è lento bisogna acquistare per forza un antivirus a pagamento o, peggio ancora, un nuovo computer? Nella maggior parte dei casi è sufficiente montare un disco SSD performante, in grado di garantire prestazioni nettamente superiori a qualsiasi hard disk delle generazioni passate.

Se poi ci mette lo zampino anche Amazon con una delle sue offerte monstre, allora l’acquista diventa una logica conseguenza. In queste ore trovi l’unità SSD Kingston A400 da 240GB in offerta a soli 23,99 euro, grazie allo sconto tondo tondo del 40%. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con la spedizione gratuita offerta a tutti gli abbonati Prime.

Sconto del 40% sul disco SSD interno Kingston A400 da 240GB

Dieci volte più veloce, più affidabile e duraturo, eccellente risposta nei processi multi-tasking, trasferimento e caricamento dei file al massimo, accensione e riavvio del PC istantaneo: in sintesi, questi sono i vantaggi di installare un’unità SSD come Kingston A400 in sostituzione di un hard disk.

In definitiva, l’unità SSD Kingston A400 nel formato 2,5″ da 7mm è la soluzione ideale per i PC più sottili e nei computer desktop dove lo spazio è limitato. E se te lo stai chiedendo no, non è soggetto a surriscaldamento né lo sentirai quando sarà in azione.

Approfitta dell’ultima offerta di Amazon sul disco SSD interno A400 di Kingston per risparmiare 16 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (39,99 euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.